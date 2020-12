Porsche réaffirme son engagement en Formule E

En début de semaine, Audi et BMW ont annoncé leur que la saison 2021 serait leur dernière en Formule E. Mercedes, qui a officiellement rejoint la catégorie il y a un an, a réaffirmé son engagement dans la catégorie. Le quatrième constructeur allemand impliqué en Formule E, Porsche, également arrivé pour la saison 2020-2021, a également affiché son intention de rester à long terme, la marque étant convaincue que cette implication peut lui être très bénéfique, tant sur le plan technique que sur le plan commercial.

"Nous sommes ravis de communiquer sur le maintien de notre participation dans le Championnat du monde ABB FIA de Formule E", a déclaré Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "Porsche est convaincu par ce concept unique et ce formidable coup de projecteur qui permet de renforcer la mobilité électrique et de toucher un nouveau public. La Formule E offre une scène pour développer et renforcer nos incroyables compétences dans le domaine des motorisations électriques, afin de les faire passer de la piste à la production."

Cette capacité à profiter des technologies développées en Formule E pour faire évoluer les modèles de route a justement été évoquée par BMW, qui a estimé avoir "épuisé les opportunités de cette forme de transfert technologique" en annonçant son retrait. Cette question a également été mise en avant par Audi, la firme aux anneaux souhaitant maintenant se consacrer au développement d'un véhicule électrique pour le Dakar et à la préparation de son retour en endurance en LMDh, avec un moteur hybride.

Toto Wolff, directeur des activités sportives de Mercedes, a répondu que la Formule E reste "en position de force" mais que le championnat devait réagir, notamment pour réduire les coûts. Porsche est sur la même ligne. "Nous allons dans le sens de Mercedes, il faut utiliser la situation actuelle pour se poser, évaluer et mieux comprendre comment renforcer encore plus ce jeune championnat dans un futur proche", a précisé Enzinger.

Les constructeurs restent présents en nombre en Formule E. DS, Nissan, Jaguar, NIO, Mahindra et Venturi seront impliqués la saison prochaine, en plus des quatre marques allemandes.