Porsche recrute Da Costa pour remplacer Lotterer

Le Champion 2019-20 de la Formule E, António Félix da Costa, a quitté l'équipe DS Techeetah après la finale de la saison ce week-end à Séoul, et sera désormais le partenaire d'un Pascal Wehrlein chez Porsche.

Le Portugais avait d'abord rejoint la FE avec l'équipe Amlin Aguri en 2014, puis est passé chez Andretti en 2016 avant son association avec BMW. Après qu'André Lotterer ait été recruté par Porsche pour la première saison de l'écurie allemande en Formule E en 2019-20, da Costa a rejoint Techeetah, née d'un rachat de l'écurie Aguri par la société de médias chinoise SECA. Il a remporté le titre cette année-là lors d'une saison interrompue par la pandémie, avec 158 points, après avoir remporté deux des six courses finales de Berlin.

"C'est comme un rêve qui se réalise. J'ai vraiment hâte de commencer et de gagner des courses pour cette équipe", a déclaré da Costa. "J'ai été battu par une Porsche plusieurs fois dans ma carrière, et pas seulement en Formule E, donc je sais que Porsche fait tout pour gagner. C'est dans l'ADN de la marque. Je partage la même ambition et j'ai hâte de créer des liens avec l'équipe et de travailler avec elle pour assurer un démarrage réussi de l'ère Gen3."

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Da Costa n'a remporté qu'une seule course en 2021-22, en s'imposant lors de la deuxième manche à New York, mais il a été en pole à deux reprises, à Marrakech et lors de la finale à Séoul. Il s'est classé huitième au classement général, mais n'était qu'à 22 points de son coéquipier Jean-Éric Vergne, qui a terminé en cinquième position.

"Nous sommes très impatients de travailler avec Antonio", a déclaré Florian Modlinger, directeur de la compétition de Porsche en FE. "Je le connais par le biais de diverses compétitions et j'ai beaucoup de respect pour lui à un niveau personnel. Ce qu'il a déjà accompli en Formule E est incroyable. Nous ferons tout notre possible pour lui donner une voiture de Gen3 compétitive afin qu'il puisse se battre pour des victoires et des titres. L'équipe est très impatiente de l'accueillir."

Porsche deviendra pour la première fois un fournisseur en Formule E la saison prochaine, puisqu'il équipera Andretti de ses groupes motopropulseurs Gen3.