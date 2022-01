Des prétendants au titre plus dominateurs cette saison ?

La Formule E lance ce week-end la huitième saison de son histoire avec l'E-Prix de Diriyah, saison qui sera marquée notamment par un nouveau système qualificatif. Finis les quatre groupes se succédant en piste avec une composition et un ordre définis par le classement du championnat ! Cette fois, ce sont deux groupes avec d'une part les pilotes classés à une position impaire au général, puis les autres, avec dans les deux cas les quatre plus rapides qui se qualifient pour un tableau final où les duels vont se succéder, des quarts jusqu'à la finale qui décidera de la pole position.

Selon Mitch Evans, ce système va moins désavantager les favoris que l'ancien, où les six leaders du championnat se retrouvaient en action avec les pires conditions de piste au sein du premier groupe et peinaient à se qualifier pour la Super Pole. Ainsi, il s'attend à une hiérarchie plus claire.

"Je pense qu'on va voir beaucoup de gars à l'avant plus régulièrement", déclare Evans à Motorsport.com. "Je pense donc que les victoires seront plus difficiles à remporter, par rapport à d'autres courses où il y avait quelques gars vraiment rapides à l'avant et des gars des groupes 4 et 3 qui s'y mêlaient."

"Il va y avoir plus de gars rapides qui se battent à l'avant. Évidemment, c'est ce qu'on a envie de voir, mais c'est plus dur de convertir ça en victoire. Mais c'est sûr que si l'on regarde nos statistiques et notre historique, notamment en qualifications, cela devrait nous bénéficier, idéalement, et contribuer à de très bonnes chances de titre. C'est notre objectif clair – mon objectif clair – et j'en étais passé près dans un système compromis."

Mitch Evans (Jaguar) en essais libres à Diriyah

Le pilote Jaguar fait référence à la saison dernière où, s'il n'avait jamais fait mieux que troisième en course, il avait signé cinq podiums – plus que tout autre pilote – et était passé à neuf points du titre. Cette campagne avait été marquée par une première course apocalyptique à Valence : toutes les monoplaces s'étaient retrouvées en manque d'énergie dans les deux derniers tours, à cause d'une réduction d'énergie réglementaire, consécutive à une neutralisation de la voiture de sécurité.

On ne verra plus ce genre de scène en 2022, puisque la Formule E a mis en place une sorte de "temps additionnel" qui prolongera la course de 45 secondes pour chaque minute passée sous Safety Car lors des 40 premières minutes de l'épreuve (sur 45). Cependant, selon Nyck de Vries – vainqueur à Valence lors de la course en question – cela pourrait tuer le suspense dans les derniers tours en réduisant l'économie d'énergie à néant, celle-ci facilitant grandement les dépassements.

"Je pense que cela réduira généralement le risque d'avoir des objectifs d'énergie extrêmement bas, quand nous aurons des Full Course Yellow et des voitures de sécurité vers la fin de la course", estime le Champion du monde en titre. "Je trouve ça un peu dommage, en fait, car je pense que dès que nous aurons un Full Course Yellow ou une voiture de sécurité tardive, nous rentrerons dans un scénario d'attaque quasi-totale."

"Dès que l'on rentrera dans un scénario où les objectifs sont trop élevés, par exemple Londres, et où il y aura très peu de gestion de l'énergie, il n'y aura simplement pas de dépassements, pas de batailles. De plus, ceux qui font une course stratégique peuvent facilement, vous savez, décrocher un peu, mais l'avantage du travail qu'ils ont réalisé tout au long de la course pourrait leur être arraché. Je pense que ce sera plus facile pour tout le monde de couvrir ses arrières pour ne pas rentrer dans un scénario comme celui de Valence, mais personnellement, disons que je ne pense pas que cela améliorera les courses."

Oliver Rowland a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 de l'E-Prix de Diriyah en nocturne ce jeudi, avec près de deux dixièmes d'avance sur un trio composé d'António Félix da Costa, Jake Dennis et Jean-Éric Vergne, alors que Nyck de Vries a heurté le mur.

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge