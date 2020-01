Intouchable, Evans signe la pole à Santiago

Placé dans le troisième groupe de la phase de poules, Mitch Evans était déjà le plus rapide des 24 pilotes avec deux dixièmes d'avance sur Maximilian Günther et quatre sur Sébastien Buemi ; le pilote Jaguar Racing a récidivé en Super Pole en améliorant son chrono, ce qui est rare car lors de cette ultime phase, il n'est pas possible de faire un tour de préparation à 200 kW avant de passer à 250 kW.

Lire aussi : La Formule E Gen3 sera encore plus puissante

Evans devance ainsi Günther de près de trois dixièmes, tandis que le reste de la concurrence est relégué à huit dixièmes ! Il faut néanmoins souligner la performance d'Oliver Turvey, qui s'est hissé en Super Pole au volant d'une NIO généralement considérée comme la monture la moins performante du plateau.

Les leaders du championnat, qui ouvraient le bal dans le Groupe 1, ont logiquement souffert du manque d'adhérence et n'ont pu faire mieux que neuvième, résultat obtenu par Stoffel Vandoorne. Robin Frijns et Lucas di Grassi sont sortis de la piste, tandis qu'Oliver Rowland a percuté le mur au volant de sa Nissan ; sa participation à la course pourrait être remise en question. Ma Qing Hua, lui, s'était accidenté en essais libres et n'a pu prendre la piste lors de ces qualifications.

E-Prix de Santiago - Phase de groupes des qualifications

E-Prix de Santiago - Super Pole