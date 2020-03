Quatrième à Marrakech, Buemi confirme son retour

Sixième des qualifications, Sébastien Buemi se qualifiait une nouvelle fois pour la Superpole, confirmant sa bonne forme et celle de son équipe, même si le pilote vaudois devait se contenter du sixième et dernier temps de la SP avec un tour en 1’17’’811, juste derrière son compatriote Edoardo Mortara (Venturi).

En course, Buemi perdait deux positions dans la bousculade du premier tour mais récupérait rapidement sa sixième place, qu’il allait conserver durant la majeure partie de la course. À dix minutes de la fin de l’épreuve, le pilote Nissan e.dams gagnait une position au profit de Mortara, puis se hissait au quatrième rang dans les derniers instants de la course au détriment de André Lotterer (Porsche).

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams signe des autographes Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Revenu dans les roues de Maximilian Günther (BMW Andretti) et de Jean-Éric Vergne (Teecheetah) tout à leur bagarre, Buemi décrochait une bonne quatrième position qui, après sa troisième place au Mexique, lui permet de remonter doucement mais sûrement dans la hiérarchie du championnat : le voici désormais 11e, alors que Nissan e.dams remonte au quatrième rang du côté du classement par équipe.

"Il me restait une bonne dose d'énergie à la fin de la course, et je pense que si j'avais rattrapé le peloton de tête plus tôt, j'aurais pu faire un autre podium", expliquait le pilote suisse après la course. "Nous sommes proches des premiers en termes de rythme, donc avec un peu plus de travail, nous serons compétitifs".

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

