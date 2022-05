Décrocher le job de rêve dans une équipe en France : quel CV ?

Le meilleur moyen de trouver ces offres est de se rendre bien évidemment sur les sites internet des acteurs (teams, marques) en question, mais le site Motorsport Jobs permet aussi de trouver quelques pépites parfois introuvables ailleurs ou dépassant justement le cadre du territoire hexagonal.

Lors notre visite récente de l'équipe e.Dams et de son atelier comprenant un simulateur et opérant notamment dans le championnat du monde de Formule E, nous avons parlé avec de jeunes ingénieurs performance et analystes de données fraîchement sortis de formation d'ingénierie et de parcours portés vers la compétition automobile internationale. Pour nombre d'entre eux, les responsabilités et le lien direct avec la performance, les autos et les pilotes, sont déjà très importantes.

C'est à cette occasion que nous avons demandé à Cyrille Jourdan quel profil est attendu d'un jeune candidat dans le monde de l'ingénierie pour qu'il attire son attention. Le Chef du Département Technique de l'équipe Nissan e.Dams de Formule E dispose lui-même d'un CV spectaculaire suivant un parcours à la fois hexagonal et international, comprenant des programmes sportifs comme ceux de Prost GP et Toyota en F1 ou encore les grands projets Citroën Racing (WRC) et Toyota LMP1 (qui l'a vu travailler dans l'usine hi-tech de Cologne). Aujourd'hui, il revoit les bases dans cette structure plus modeste qu'est e.Dams aux portes du Mans, dans la Sarthe, portée par une riche histoire et une ambition dévorante de succès.

Une offre d'ingénieur de course pour l'équipe est disponible ici, et propose d'être "le point de contact clé pour le pilote et l'équipe, en charge d'une voiture de course lors de tous les événements de course, des aspects techniques aux aspects sportifs et au soutien du pilote."

Avez-vous le profil ?