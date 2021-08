Qui peut encore décrocher le titre en Formule E ?

La Formule E achève sa saison 2020-21 ce week-end, au cœur de l'ancien aéroport Berlin-Tempelhof. Avec trente points en jeu, correspondant à un meilleur temps dans la phase de groupe des qualifications, une pole position, une victoire et un meilleur tour en course, quatorze pilotes ont encore une chance d'être coiffé de la couronne mondiale.

Malgré un zéro pointé lors de la première course de l'E-Prix de Berlin, Nyck de Vries reste accroché à la tête du classement général. Auteur de quatre podiums, dont deux victoires, le Néerlandais compte 95 points, soit trois unités de plus qu'Edoardo Mortara (92), remonté à la deuxième place à la suite de son podium à Berlin. Pour que le Suisse rejoigne son compatriote Sébastien Buemi dans les tablettes de la Formule E, il lui suffit de terminer dans le top 8 en comptant une ou deux places d'avance sur De Vries.

Mais Mortara ne peut pas se permettre de finir derrière Jake Dennis (91 points), qui a triomphé à deux reprises cette saison contrairement au pilote Venturi. Ainsi, en cas d'égalité, le Britannique aurait l'avantage. Mitch Evans (90 points) et Robin Frijns (89 points) sont également en embuscade, et une victoire devant De Vries serait suffisante pour décrocher le titre.

Vainqueur de la première course à Berlin, Lucas di Grassi est passé de la quatorzième à la sixième place (87 points). Le Champion 2016-17 de la discipline compte désormais huit points de retard et peut l'emporter avec une cinquième place si Frijns termine sixième, Evans septième, Dennis ou Mortara huitième et De Vries dixième.

Fait assez particulier en Formule E, les hommes de tête au classement général n'occupent pas les positions les plus avantageuses ! Cela s'explique par le format des qualifications du championnat, divisé en quatre groupes de six pilotes et basé sur les positions du classement général. Ainsi, les pilotes du premier groupe, leaders du classement, sont hautement désavantagés au moment des qualifications car les conditions de piste s'améliorent au fil des passages. Par conséquent, ces pilotes peuvent rarement prétendre à la Super Pole.

Avec cette information importante en tête, parmi les quatorze pilotes encore titrables, seuls ceux du deuxième groupe ont la meilleure carte à jouer : António Félix da Costa (86 points), Sam Bird (81), Jean-Éric Vergne (80), Alexander Lynn (78), Nick Cassidy (76) et René Rast (75). Félix da Costa ne compte que neuf points de retard sur De Vries, ce qui fait de lui l'un des meilleurs clients pour la couronne. Le Portugais peut être titré s'il termine dans le top 5 et que son rival néerlandais ne fait pas mieux que onzième, sans prendre en compte les points donnés en qualifications et pour le meilleur tour en course.

Vergne est le seul représentant français à être encore en lice. Le pilote Techeetah peut ajouter un troisième titre à son palmarès s'il parvient à finir au minimum troisième avec un point de plus (celui du meilleur tour en course par exemple) et que les pilotes devant lui ne font pas mieux que quatrième (Bird), cinquième (Félix da Costa), sixième (Di Grassi), septième (Frijns, Evans), huitième (Dennis), neuvième (Mortara) et onzième (Dennis).

Enfin, avec 66 points, Maximilian Günther peut remporter le titre du haut de sa quatorzième place au classement général. Mais le pilote allemand doit réaliser une journée parfaite (meilleur temps lors de la phase de groupe, pole position, victoire et meilleur tour en course) et espérer une déroute totale chez les sept premiers du classement.

Et chez les équipes ?

Rien n'est fait au classement des équipes également. Jaguar occupe actuellement la tête mais ne compte que cinq points d'avance sur Techeetah, six sur Virgin et neuf sur Audi. Deuxième avant le coup d'envoi du week-end d'E-Prix, Mercedes a dégringolé jusqu'à la cinquième place et accuse un retard de 13 points sur Jaguar. Mais 48 points sont encore à prendre, ce qui permet à BMW Andretti, cinquième, de rester mathématiquement dans la course. En revanche, Mahindra est désormais out, tout comme Venturi ou encore Porsche.