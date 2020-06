Abt remplacé par Rast chez Audi Sport

Daniel Abt a été évincé par Audi Sport après un incident survenu lors d'une course virtuelle du Race at Home Challenge, où le pilote allemand a fait appel à un simracer pour courir à sa place, selon lui afin d'organiser un happening, mais certains l'ont interprété comme une tentative de tricherie. Quoi qu'il en soit, Audi a jugé que cette attitude n'était pas conforme à ses valeurs et a décidé de se séparer de celui qui était l'équipier de Lucas di Grassi depuis la création de la Formule E.

Déjà engagé contractuellement avec Dragon Racing, Nico Müller, pilote de réserve Audi de 2017 à 2019, n'était pas une option. C'est un autre protégé de la marque aux anneaux, René Rast, qui va s'emparer de ce baquet pour les courses organisées à Berlin Tempelhof.

La saison 2019-20 va effectievement s'achever par six manches en neuf jours sur trois configurations différentes du circuit de l'ancien aéroport allemand, ce qui – heureusement pour Rast – n'entre pas en conflit avec le nouveau calendrier DTM. Il va tester l'Audi e-tron FE06 au Lausitzring en juillet et s'est d'ailleurs déclaré candidat au second baquet Audi pour 2020-21.

"Je suis la Formule E de très près depuis longtemps", déclare Rast, qui avait participé à l'E-Prix de Berlin 2016 avec Team Aguri, "et je suis impatient de relever ce nouveau défi. Les exigences sont très élevées pour les pilotes de Formule E : en plus de la vitesse pure, c'est également une question d'efficience, de gestion de la batterie et de stratégie parfaite – tout cela sur d'étroits circuits urbains, où les choses sont habituellement assez turbulentes. Mais avec les essais au mois de juillet et mon expérience sur le simulateur, je vais essayer d'être aussi bien préparé que possible quand j'arriverai à Berlin. Et avec six courses en neuf jours, j'aurai vraiment l'opportunité d'apprendre vite."

À noter que Pascal Wehrlein, qui a quitté Mahindra avec effet immédiat, devrait signer avec Porsche pour la saison 2020-21 en remplacement de Neel Jani.