São Paulo va accueillir une course de Formule E

Un accord de cinq ans a été trouvé pour la tenue de l'E-Prix de São Paulo, avec la possibilité de le renouveler ; par conséquent, si une course a lieu en 2023, la Formule E pourrait avoir au moins quatre nouvelles pistes au calendrier de l'an prochain.

Le championnat a déjà dévoilé sa manche au Cap (Afrique du Sud) pour la saison prochaine, où l'on découvrira aussi l'E-Prix de Vancouver (Canada), annulé cette année. La ville indienne d'Hyderabad dispose également d'un accord pour organiser une course.

Ce n'est pas la première fois que São Paulo s'apprête à rejoindre le calendrier de la Formule E : la ville était censée accueillir un E-Prix en 2017-18 avant d'être remplacée par Punta del Este (Uruguay), officiellement car la mairie avait demandé à reporter la course, mais celle-ci n'a jamais eu lieu. Rio de Janeiro devait également recevoir la FE lors de sa saison inaugurale en 2014-15, sans succès là aussi.

"Nous sommes ravis que le Championnat du monde de Formule E se rende au Brésil pour la toute première fois, en attente de l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA", déclare Alberto Longo, dirigeant du championnat. "Ce pays a une immense passion de longue date pour le sport automobile ; étant l'un des plus grands pays au monde, c'est un marché conséquent, et São Paulo est en soi un lieu historique dans ce sport."

"Nous sommes impatients d'accueillir les passionnés brésiliens, qui sont sans égaux. Il y aura assurément une ambiance vivante et unique lorsque les fans profiteront de la course de Formule E avec le bond en avant que va procurer la Gen3 en matière de technologie et de performance."

C'est à Monaco qu'a été signé l'accord pour que São Paulo rejoigne le calendrier. São Paulo Turismo et GL Events seront les promoteurs de l'épreuve. "Accueillir un E-Prix correspond parfaitement aux objectifs de la ville : attirer des événements qui promeuvent l'image de São Paulo dans le monde entier, faire avancer l'économie et créer des emplois avec le tourisme de l'événementiel, ainsi que favoriser le développement durable", déclare Ricardo Nunes, maire de São Paulo.

São Paulo Turismo indique que la course aurait lieu au Sambadrome Anhembi, qui a accueilli l'IndyCar de 2010 à 2013, les 24 et 25 mars – trois semaines après le carnaval de São Paulo.

Avec Guilherme Longo

