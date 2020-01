Il s’agissait alors de la première des trois pole positions signées l’an passé par Buemi avant Berlin et New York, son équipier Oliver Rowland ayant également offert trois poles à Nissan e.dams pour la saison inaugurale de la marque japonaise, qui avait pris la suite de Renault e.dams. On rappellera également que, malgré une seule victoire, lors de la finale new yorkaise, le natif de la ville d’Aigle a conclu la saison à la deuxième place du championnat.

La saison 2019/2020, qui voyait Nissan e.dams aligner un tout nouveau powertrain, n’a en revanche pas démarré de la meilleure façon pour Sébastien Buemi, contraint à l’abandon lors de la première journée en raison d’un problème électrique. Il terminait à la 12e place lors de la seconde manche qu’il avait pourtant débuté de la première ligne avant d’être envoyé en tête-à-queue dans le premier tour.

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Une frustration d’autant plus grande pour le pilote suisse que, dans le même temps, son équipier Oliver Rowland enregistrait une quatrième et une cinquième place, qui permettait au Britannique de pointer à la quatrième place du championnat avant de se rendre en Amérique du Sud.

Sébastien Buemi entend ainsi s’inspirer de sa pole décrochée il y a tout juste un an à Santiago du Chili pour se remettre en selle sur le circuit sud-américain.

"Le week-end de course au Chili a été une étape importante pour notre programe l’an dernier, lorsque nous avons obtenu notre première pole position dans la discipline", explique-t-il ainsi.

"Douze mois plus tard, nous voulons aller au-delà de la performance et viser notre première victoire pour la saison six. Nous avons montré un bon rythme lors de la première manche, et je suis confiant dans le fait que notre nouveau groupe motopropulseur nous permettra de demeurer très compétitifs."

