Sébastien Buemi renoue avec le podium à Mexico

Vice-champion en titre, Sébastien Buemi était arrivé au Mexique sans le moindre point à son compteur. Contraint à l’abandon puis à une décevante 12e place lors du meeting d’ouverture en Arabie Saoudite, le pilote suisse avait encore dû se contenter d’une lointaine 13e place au Chili.

Mais le week-end mexicain a plutôt bien débuté pour le natif d’Aigle, qui montait en puissance lors des essais libres (7e puis 4e), avant de confirmer en signant le cinquième meilleur chrono des qualifications. Il héritait finalement de la quatrième place sur la grille après la pénalité de Pascal Wehrlein (Mahindra).

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99x Electric Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Après avoir bénéficié de l’accrochage entre André Lotterer – qui avait offert sa première pole en Formule E à Porsche – et Mitch Evans (Jaguar), Sébastien Buemi parvenait à gagner encore une position après un dépassement sur la Mercedes de Nyck de Vries.

Buemi résistait alors au retour de Lotterer, qui lui a mis la pression durant de nombreux tours, mais le pilote Nissan e.dams ne pouvait en revanche rien pour contrer António Félix da Costa en fin de course. Il conservait néanmoins sa troisième place jusqu’à l’arrivée.

"Enfin, une bonne course pour nous et un excellent résultat pour l'équipe", se réjouissait à l’arrivée le natif de Aigle. "J'essaie d'en profiter autant que possible après ce qui s'est passé ici l'an dernier, mais c'est certainement vraiment spécial de décrocher un podium ici. J'espère que c'est le début d'une série de bons résultats pour nous et nous nous tournons vers Marrakech."

On rappellera que Mitch Evans, vainqueur de la course, est le nouveau leader du classement.

