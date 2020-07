Sette Câmara remplace Hartley chez Dragon

Pilote de réserve pour Red Bull Racing et AlphaTauri en Formule 1, Sérgio Sette Câmara rejoint l'équipe Dragon pour la fin de saison 2019-2020 de Formule E, aux côtés de Nico Müller. Il participera aux six courses programmées sur l'aéroport de Tempelhof, à Berlin. Le pilote brésilien avait pris part au Rookie Test organisé à Marrakech en début d'année, signant d'ailleurs le deuxième chrono lors de cette journée avec Dragon.

"J'ai été très impressionné par Sergio à Marrakech, et par son travail dans le simulateur avec nos ingénieurs pour continuer à développer le package Penske EV-4", souligne Jay Penske, patron de Dragon Racing. "J'ai hâte de le voir en piste à Berlin et je m'attends à ce qu'il se batte pour les points lors de ses premières courses avec l'équipe."

Sa présence sur cette fin de saison condensée en Allemagne rendra en revanche Sette Câmara indisponible pour occuper son poste de réserviste Red Bull à Silverstone, où aura lieu en même temps le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1.

"L'équipe et moi, nous avons eu une belle alchimie lors du Rookie Test à Marrakech", explique Sette Câmara. "Nous avons déroulé le programme, été performants et terminé la journée à la deuxième place. Je suis ravi de partager cette nouvelle, de travailler avec eux à nouveau, cette fois-ci en situation de course, ce sera encore plus particulier. Je tiens à remercier Jay Penske et tous les membres de l'équipe Geox Dragon Racing pour me donner cette opportunité."

Brendon Hartley et Dragon avaient annoncé leur séparation en fin de semaine dernière, cette première campagne s'avérant difficile pour le pilote néo-zélandais, qui n'a marqué que deux points en cinq E-Prix. Hartley peut ainsi se concentrer sur son engagement en WEC avec Toyota, alors que le début des 6 Heures de Spa-Francorchamps entraient en conflit avec la dernière course prévue à Berlin.