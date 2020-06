Six courses en neuf jours pour conclure la saison à Berlin !

La Formule E a déterminé le format qui va permettre de boucler la saison 2019-2020 : six E-Prix seront organisés au mois d'août, sous la forme de trois doubles manches et tous à Berlin. Trois configurations différentes de tracé seront utilisées afin de créer de la diversité sur la piste de l'aéroport de Tempelhof. Ce programme concentré en une semaine se déroulera à huis clos, conformément aux restrictions gouvernementales en place en Allemagne. Seuls les concurrents et le staff essentiel pourront accéder au site, dont la jauge sera limitée à 1000 personnes.

Le championnat est suspendu depuis la mi-mars à cause de la crise du coronavirus, alors que cinq courses réparties en quatre meeting seulement ont été disputées. Selon le Règlement Sportif FIA, il faut au minimum six meetings pour valider une saison. Les débats reprendront les 5 et 6 août, puis les 8 et 9 août, avant les deux manches finales les 12 et 13 août.

"Depuis que nous avons suspendu la saison au mois de mars, nous avons mis l'accent sur un calendrier révisé qui place la santé et la sécurité de notre communauté au premier plan, représente l'identité de la Formule E en roulant dans une ville et offre une conclusion passionnante pour terminer la compétition", explique Jamie Reigle, PDG de la Formule E. "Nous allons à Berlin Tempelhof, un lieu que nos équipes, pilotes et fans adorent, pour une festival de neuf jours avec trois doubles manches consécutives. Le festival proposera trois tracés et présentera un nouveau défi, créant les conditions pour une fin de saison imprévisible et spectaculaire. L'équipe de la Formule E a travaillé avec acharnement ces dernières semaines pour nous permettre de courir à nouveau à Berlin. Je voudrais remercier la FIA, nos constructeurs, équipes et partenaires pour leur soutien constant, la ville de Berlin pour sa coopération et sa souplesse, ainsi que nos fans pour leur patience."

La Formule E tenait absolument à trouver une alternative pour boucler cette saison 2019-2020 avec un nombre suffisant de manches, sans quoi elle aurait été purement et simplement abandonnée pour passer à l'exercice suivant à l'automne.

António Félix da Costa (DS Techeetah) est actuellement en tête du championnat avec 11 points d'avance sur Mitch Evans (Jaguar). Des annonces sont attendues prochainement concernant les pilotes en piste, puisqu'Audi a évincé Daniel Abt le mois dernier suite à une polémique en eSport et que Pascal Wehrlein a quitté Mahindra avec effet immédiat la semaine dernière. Les deux équipes n'ont pas encore dévoilé l'identité de leurs remplaçants respectifs.