Suisse repetita, Mortara encore en pole à Berlin !

Changement de sens ! Ce n'est pas une partie de Uno mais bien un deuxième E-Prix en deux jours à Berlin. Sauf que si la piste est toujours au même endroit, il faut cette fois-ci l'emprunter dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement à la veille. Les compteurs sont donc remis à zéro, tandis que le soleil baigne la capitale allemande ce dimanche.

Groupe A

Le premier groupe a permis à Stoffel Vandoorne de se montrer le plus rapide avec un chrono en 1'07"115, deux dixièmes devant Robin Frijns. Malgré une petite touchette dans sa première tentative, Lucas Di Grassi s'est cette fois-ci qualifié en compagnie de Nick Cassidy, alors que Mitch Evans, Alexander Sims et Pascal Wehrlein ont fait partie des favoris piégés.

Éliminés : Evans, Sims, Turvey, Dennis, Sette Câmara, Wehrlein, Askew.

Groupe B

Dans le second groupe, Edoardo Mortara a continué sur sa lancée de la veille avec une référence établie en 1'06"753 devant Nyck de Vries. António Félix da Costa et André Lotterer se sont également qualifiés, ce que n'est pas parvenu à faire Jean-Éric Vergne, cinquième du groupe et condamné à la neuvième place sur la grille.

Éliminés : Vergne, Rowland, Günther, Bird, Giovinazzi, Buemi, Ticktum.

Phase finale

Le premier quart de finale a opposé Lotterer à Vandoorne et c'est l'Allemand qui s'est imposé haut la main pour sortir le pilote Mercedes. Entre Félix da Costa et Frijns, la lutte a été particulièrement serrée et c'est le Néerlandais qui est passé par un trou de souris, avec 14 millièmes d'avance sur son adversaire. De Vries a eu raison de Di Grassi dans le troisième quart de finale, tandis que le poleman et vainqueur d'hier, Mortara, a assuré sereinement sa place en demi-finale face à Cassidy.

La première place en finale s'est jouée entre Lotterer et Frijns, et c'est le pilote Envision qui a pris le meilleur, au prix notamment d'un gros premier secteur par rapport à son rival de Porsche. L'autre demi-finale a opposé De Vries à Mortara : le pilote Mercedes a commis une petite erreur en tout début de tour, qu'il n'a jamais pu rattraper. Mortara s'est donc à nouveau qualifié pour la finale, après sa domination de la veille, et ce malgré une touchette prononcée contre un mur.

Le combat pour la pole position a donc mis aux prises Frijns et Mortara. Le Néerlandais a fait un petit écart au premier virage, quand le pilote suisse n'a pas commis d'impair. Sur la ligne, il n'y a pas eu match entre les deux hommes puisque Mortara a décroché sa deuxième pole en deux jours avec près d'une demi-seconde d'avance sur son adversaire ! Il sera de nouveau un prétendant plus que sérieux à la victoire cet après-midi. Départ à 15 heures !

E-Prix de Berlin II - Grille de départ