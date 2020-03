La Formule E suspend son championnat pour deux mois

Des rumeurs quant à cette décision ont circulé dès mercredi, suite à l'utilisation du mot "pandémie" par l'Organisation mondiale de la Santé, mais aucune annonce officielle n'était attendue avant lundi. D'après les informations de Motorsport.com, les organisateurs du championnat souhaitaient laisser passer le Grand Prix d'Australie de Formule 1 avant de l'officialiser. L'épreuve inaugurale à Melbourne ayant finalement été annulée la nuit dernière, la Formule E a avancé sa communication.

"En coordination avec les autorités locales compétentes, la décision de suspendre temporairement les courses organisées dans des villes très peuplées a été prise de la manière la plus responsable possible en raison de l'épidémie de coronavirus et de la déclaration officielle de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé", précise le communiqué. "Le bien-être du personnel, des spectateurs et de tout le championnat étant notre priorité, les mesures de précaution mises en place empêcheront les courses de se dérouler pendant une période déterminée."

Le championnat a introduit un système de drapeaux pour déterminer la viabilité d'organisation des futures épreuves ou le degré avec lequel ils sont affectés. Ainsi, les manches des mois de mars et avril font l'objet d'un drapeau rouge, signifiant l'annulation de l'E-Prix de Paris. Le mois de mai fait l'objet d'un drapeau jaune, ce qui permet de conserver l'opportunité d'organiser une épreuve. L'E-Prix de Séoul prévu le 3 mai vient s'ajouter à la liste des épreuves annulées. En revanche, les manches de juin et juillet sont catégorisées sous drapeau vert : les rendez-vous de Berlin, New York et Londres sont ainsi maintenus.

"Dans l'immédiat, c'est le moment d'agir de manière responsable et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre temporairement la saison et d'introduire des mesures pour geler les courses ayant lieu lors des deux prochains mois", annonce Alejandro Agag, président fondateur de la Formule E. "Les sports mécaniques tiennent un rôle majeur dans notre vie et ils sont importants, mais ce qui l'est encore plus c'est la santé et la sécurité de notre personnel, du public et de leurs familles, ainsi que des habitants des villes où nous courons. Le championnat de Formule E reviendra plus fort lorsque la crise et l'épidémie de COVID-19 se seront estompées."

La Formule E poursuit son travail conjoint avec la FIA et avec les autorités de différents pays pour mettre en place un calendrier modifié et tenter de programmer ultérieurement les courses annulées.