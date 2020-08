Vandoorne en pole devant Buemi à Berlin

Deuxième du championnat, Oliver Rowland a fait une bien mauvaise opération au sein du Groupe 1 rassemblant les six premiers du classement général, sur le circuit de l'aéroport de Tempelhof. Le pilote Nissan e.dams est parvenu à avoir la piste libre tout en laissant ses concurrents nettoyer la piste devant lui... mais a échoué à près de neuf dixièmes de la référence établie par Maximilian Günther devant António Félix da Costa et André Lotterer.

Les pilotes du Groupe 1 ont toutefois été éliminés de la Super Pole dès le passage du groupe 2, avec le meilleur temps de Sébastien Buemi d'un souffle devant Stoffel Vandoorne. Suivaient Robin Frijns, Lucas di Grassi, Sam Bird et Alexander Sims, ces six hommes se tenant en moins de quatre dixièmes. Par la suite, René Rast, Nyck de Vries et Edoardo Mortara se sont immiscés dans le top 6, éjectant Di Grassi, Bird et Sims de la Super Pole. Cette dernière a échappé à Alex Lynn et à Neel Jani d'extrême justesse (trois millièmes et 13 millièmes respectivement).

En Super Pole, Mortara a lancé les hostilités en 1'16"055, ensuite battu par Frijns en 1'15"867. De Vries a fait mieux, auteur d'un 1'15"738, son coéquipier Vandoorne enfonçant le clou avec un chrono de 1'15"468. Rast s'est ensuite placé au second rang, d'un souffle devant De Vries, puis Buemi a échoué à six centièmes de Vandoorne.

Le pilote Mercedes signe la deuxième pole position de sa carrière en Formule E et prend une option sur le titre honorifique de vice-Champion : il a désormais 62 points au compteur, avec 21 longueurs de retard sur le dauphin Oliver Rowland et 26 unités à prendre ce soir. Sébastien Buemi est également en position idéale : doté de 69 points, il pourrait finir deuxième du championnat en finissant sur le podium, à condition que le classement lui soit favorable.

Phase de groupes

Super Pole

