Venturi lève le voile sur ses nouvelles couleurs

Exit le rouge, c'est désormais une livrée blanche et noire qui habillera les monoplaces de Venturi pour la saison 2020-21 de Formule E, pour la seconde saison de la collaboration entre la structure monégasque et la marque de téléphonie ROKiT. La monoplace sera de nouveau équipée d'un groupe propulseur Mercedes mais également de systèmes de refroidissement, de suspensions arrière, d'amortisseurs et de logiciels de la marque allemande, entre autres.

Côté pilotes, Edoardo Mortara rempilera dans le cockpit, pour la quatrième saison consécutive, et fera équipe avec Norman Nato, qui occupait le poste de réserviste de l'écurie depuis quelque temps et succède à Felipe Massa.

"On se souviendra de la saison 6 pour différentes raisons, et entre certaines des difficultés que nous avons indéniablement rencontrées, je pense que nous avons montré de sérieuses promesses", a déclaré Susie Wolff, directrice de l'équipe.

"Nous avons travaillé très dur pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons rencontrés et, dans cette optique, je pense que nous sommes déjà en bonne position pour la saison 7. Comme chaque équipe, nous voulons nous battre pour être en tête de la grille et nous avons d'importants tests à réaliser à Valence, mais en réalité nous ne connaîtrons pas notre véritable performance avant d'être sur un circuit urbain pour la première fois, à Santiago."

