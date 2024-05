Vergne sur le podium, Vandoorne dans les points à la 1re course de Berlin

Après leurs troisième et quatrième places à Monaco il y a deux semaines, Stoffel Vandoorne et Jean-Éric Vergne sont arrivés à Berlin avec la ferme intention de prendre à nouveau des gros points. Voilà qui est chose faite, et ce dès le premier soir !

C’est vrai que les deux pensionnaires du team DS Penske connaissent parfaitement les lieux puisque Berlin est la seule ville à figurer au calendrier du championnat depuis son origine. Seulement, cette fois-ci le tracé dessiné par les organisateurs est inédit. Long de 2,3 km pour 15 virages, le circuit de Berlin présente également la particularité d’être recouvert d’un béton de type "piste d’aviation".

"Ce nouveau tracé représente un challenge pour les pilotes comme pour toute l’équipe, et je suis content car nous avons été au rendez-vous", commente Eugenio Franzetti, directeur de DS Performance, qui prépare avec grand soin les monoplaces électriques de l’écurie DS Penske. "Comme le sol de ce circuit est le plus abrasif de la saison, il faut bien sûr toujours gérer l’énergie des batteries, mais aussi l’usure des pneumatiques. C’est sur cette base que nos pilotes ont travaillé le set-up de leur DS E-TENSE FE23, avec le magnifique niveau de performance que nous avons pu voir samedi."

Les DS E-TENSE FE23 au rendez-vous

Dès les essais, Stoffel Vandoorne a enchainé les bons chronos. JEV était lui aussi dans le top 10, devançant même son coéquipier (cinquième) lors de la seconde séance. Les deux DS Penske étaient indéniablement dans le coup sur le tracé berlinois, alors que les qualifications se sont préparées sous une météo clémente.

Stoffel Vandoorne (DS Penske)

Tous deux qualifiés pour les quarts de finale à l’issue des groupes, Jean-Éric et Stoffel ont remporté leur premier duel et sont passés en demi-finale. Et si JEV a buté sur la Mahindra d’Edoardo Mortara pour seulement un dixième de seconde, Stoffel s'est débarrassé de l’ERT de Sergio Sette Camara. Il a retrouvé Mortara en finale, et le dernier duel a tourné à l’avantage du pilote Mahindra. Mais avec Stoffel en première ligne et Jean-Éric juste derrière, DS Penske apparaissait comme l’écurie la plus solide sur la grille de départ. Le seul autre constructeur ayant réussi à hisser ses deux monoplaces dans le top 10 était Maserati.

"C’est dommage de louper les trois points de la pole position", regrettait Stoffel Vandoorne. "Mais la voiture est incroyable et on peut être confiants pour la suite. L’important est maintenant de faire le meilleur travail possible pour l’équipe et d'essayer de monter sur le podium." Il a été exaucé.

Une course folle

Au bout de seulement trois tours, les deux DS Penske se sont retrouvées en tête. C’est alors qu’un travail d’équipe qui commençait, car le fait de rouler à deux dans ce genre de course peut permettre de protéger ses positions. Mais, sur ce circuit, la zone de déclenchement du mode attack est éloignée de la trajectoire et fait perdre de trois à cinq places.

En fin tacticien, Vandoorne est parvenu néanmoins à limiter la casse. Juste derrière, les deux Porsche mettaient la pression sur les monoplaces franco-américaines, mais celles-ci ont résisté. Les positions ont évolué légèrement, et alors qu’une voiture de sécurité était déclenchée les écarts se sont resserrés.

À la relance, les DS Penske ont perdu quelques places, mais sont demeurées aux avant-postes. Quelques tours plus tard Stoffel a été pris dans un accrochage impliquant plusieurs voitures et a perdu à nouveau des positions. Il est sorti du top 10 mais la fin de la course a mis en exergue les belles performances des DS E-TENSE FE23.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) au départ de la course.

Alors que les organisateurs ont ajouté six tours pour compenser les arrêts de jeu, c’est une autre stratégie énergétique qui s’annonçait. La fin des débats allait être totalement folle, avec de nombreux changements de positions. Au moins six pilotes pouvaient l’emporter, et jusqu’au dernier moment une victoire pouvait se dessiner chez DS Penske. Jean-Éric Vergne a sécurisé finalement une seconde place, alors que Stoffel est parvenu à remonter en septième position.

"C’était une course très intense", indiquait Jean-Éric Vergne, juste après l’arrivée. "J’ai manqué d’un petit peu d’énergie mais notre rythme était très bon et je suis très heureux de ce podium. Tout cela est rassurant pour la suite."

La seconde course de Berlin aura lieu ce dimanche, avec un départ qui sera donné à 15h03.