Vergne rêve d'une fusion de la F1 avec la Formule E

Si la Formule 1 s'efforce de réduire son impact carbone, notamment avec des unités de puissance hybrides qui réduisent la consommation de carburant d'environ 30% depuis 2014, quelle direction va emprunter le championnat pour continuer de rendre ses monoplaces de plus en plus efficientes ?

Il se trouve que la Formule E dispose d'un accord exclusif avec la FIA jusqu'en 2039 quant à l'organisation d'un championnat de monoplaces électriques, ce qui signifie que la Formule 1 ne peut venir jouer sur son terrain… à moins d'une alliance entre les deux compétitions. Motorsport.com demande donc à Jean-Éric Vergne dans un entretien exclusif de la série #thinkingforward s'il est inévitable que la Formule 1 se tourne, à terme, vers l'électrique, et si cela pourrait engendrer une fusion avec la Formule E.

"Je ne sais pas", répond le double Champion de Formule E en titre, qui mentionne au passage son ambition pour une éventuelle reconversion après sa retraite de pilote. "Parce que je n'ai pas de boule de cristal, il y a des opinions que je préfère garder pour moi, car je ne suis qu'un pilote pour l'instant. Une fois ma carrière terminée, quand je voudrai faire de la politique, je commencerai à donner mon avis sur toute situation donnée."

"En tant que pilote, ce que je peux vous dire, c'est que j'adorerais voir à l'avenir non pas la Formule E remplacer la Formule 1, mais puisque nous avons tant de constructeurs en Formule E et également d'importants constructeurs en Formule 1, ce serait qu'un jour ces deux championnats fusionnent. Qu'il y ait la moitié de la saison en Formule E, sur les circuits urbains que l'on connaît, et l'autre moitié de la saison en Formule 1, sur les pistes comme le Brésil, Abu Dhabi et Singapour. Dix courses et dix autres courses avec les mêmes pilotes en Formule E et en Formule 1, ce serait merveilleux. Je ne sais pas si ça se réalisera un jour, mais c'est mon rêve en tant que pilote."

Vergne est en tout cas enthousiasmé par l'envergure que prend la Formule E, où sont désormais engagés une dizaine de constructeurs dont Audi, Mercedes, Porsche, Jaguar, Nissan et BMW.

"Alejandro Agag a créé la Formule E avec le timing parfait", poursuit le pilote DS Techeetah, qui est présent dans le championnat tout électrique depuis le troisième E-Prix de l'Histoire, fin 2014. "Deux ans plus tôt, ça n'aurait pas marché. Il y a eu toutes ces choses comme le Dieselgate [scandale impliquant les émissions de CO 2 des véhicules du groupe Volkswagen, dont font partie Audi et Porsche, ndlr] qui se sont produites au même moment, et tous les constructeurs avaient une énorme pression pour commencer à produire des véhicules électriques. Il n'y a qu'un championnat électrique, donc tous les constructeurs sont venus en Formule E."

"Le championnat a explosé et je n'aurais jamais pensé que son président soit là où il en est aujourd'hui, si on peut le dire ainsi. Cet ambassadeur se lance désormais dans quelque chose de nouveau, Extreme E, qui a une raison d'être encore plus significative que la Formule E, en allant courir dans des endroits isolés de la planète qui ont été affectés par le réchauffement climatique provoqué par l'Homme et en sensibilisant à notre action. Je trouve ça génial. C'est vers ça que se dirigent les sports mécaniques. C'est ce qui fonctionne, et c'est important. Nous ne faisons pas que faire la course. Nous avons une raison d'être qui va au-delà."

Propos recueillis par Jess McFadyen et James Allen