Wehrlein profite du travers de Mortara !

Deuxième E-Prix de la saison et troisième course, avec la manche de Mexico sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Edoardo Mortara (Venturi) arrive en leader du championnat après sa victoire lors de la seconde course du côté de Diriyah. Il devance de quelques points le duo Mercedes composé de Nyck de Vries, vainqueur de la première course saoudienne, et Stoffel Vandoorne.

Groupes

La séance débute donc par deux groupes de qualifications composés chacun de 11 pilotes qui se partagent la piste, avec les quatre premiers de chaque groupe qualifiés pour les quarts de finale.

Dans le Groupe A, après la première salve de tours, André Lotterer, Mortara, Jean-Éric Vergne et Maximilian Günther forment le top 4. Si les trois premiers se maintiennent tous à leur position, Vandoorne parvient de justesse à hisser sa Mercedes dans les qualifiés, lui qui avait été un peu trop à l'attaque lors de son premier run, au prix d'un coûteux travers dans le stadium. Parmi les éliminés, l'on note la présence de Lucas di Grassi, cinquième du général.

Le Groupe B est celui de De Vries et de Jake Dennis (4e du classement). À nouveau, c'est très juste pour le pilote Mercedes en lice mais ça passe avec la quatrième place pour 0"004 ! Devant lui, Pascal Wehrlein, António Félix da Costa et Robin Frijns assurent la place en quart.

L'ensemble des autres pilotes sont classés aux 14 dernières places sur la grille en fonction de leurs temps respectifs.

Groupe A

Groupe B

Quarts de finale

Après les groupes, voici la phase à élimination directe : les concurrents qualifiés s'affrontent lors de quatre quarts de finale. Les deux adversaires s'élancent pour un seul tour lancé, l'un après l'autre, et le meilleur temps passe en demi. Ce sera ensuite la même chose pour les demies puis la finale.

Les pilotes Porsche ayant terminé premiers des deux groupes et les pilotes Mercedes quatrièmes, il y aura deux affrontements entre les deux constructeurs. À commencer par celui qui oppose De Vries et Lotterer. L'Allemand vient aisément à bout du Néerlandais, avec quasiment trois dixièmes d'avance, principalement glanés sur la fin de boucle, dans la partie sinueuse.

L'autre Néerlandais, Frijns, est ensuite opposé à Mortara. Le tour très brouillon du premier, avec de multiples glisses et blocages, ne lui permet pas de prétendre à battre le Suisse.

DS Techeetah aura le plaisir d'avoir un pilote en 1/2 mais également le déplaisir de voir l'autre s'arrêter en 1/4 puisque le troisième quart met aux prises Vergne et Da Costa. La lutte est très serrée tout au long du tour mais le Français sort de l'ornière pour 0"011.

Second duel de marques allemandes, mais le seul d'anciens de la F1 avec Vandoorne face à Wehrlein. Le Belge débute mal son tour en allant mordre un peu trop l'herbe sur l'extérieur du premier virage et en manquant de percuter le mur. Et sans grande surprise, l'autre Mercedes cale également face à la seconde Porsche.

L'ensemble des autres pilotes sont classés de la cinquième à la huitième place sur la grille en fonction de leurs temps respectifs.

Demi-finales

Mortara vs Lotterer, c'est la première affiche pour ces demies. Alors qu'il semblait en passe de signer le meilleur temps, Lotterer a perdu un peu de temps dans une glissade dans les derniers mètres pour finalement échouer à 0"067 du leader du championnat qui ira se battre pour la pole.

Nouveau duel 100% anciens de la F1 entre Vergne et Wehrlein mais cette fois, la lutte est bien moins serrée puisque l'Allemand s'impose de trois dixièmes face au Français.

Finale

Mortara est le premier à couper la ligne de chronométrage et semble en passe se signer un excellent temps. Toutefois, un léger mais énième survirage dans l'interminable dernier virage, suivi d'un coup de raquette au moment de contrebraquer, l'envoie en travers dans les 15 derniers mètres avant la ligne où il perd évidemment du temps, en plus d'envoyer sa Venturi en tête-à-queue, heureusement sans rien toucher.

Wehrlein ne se fait pas prier pour s'emparer de la pole sur cette terre favorable à Porsche dans l'exercice lancé, mais où l'ancien pilote Manor et Sauber aura à cœur de faire tomber sa "malédiction" qui l'y prive depuis deux éditions de la victoire. La course débutera à 23h, heure française.