Streaming - Le programme du week-end sur Motorsport.tv

La Formule 4 italienne à Vallelunga

Après le Paul Ricard et Misano, la F4 italienne retrouve un tracé emblématique. Le fils de Juan Pablo Montoya, Sebastian, souhaitera poursuivre son début de saison solide. Du côté des Français, Marcus Amand devra lancer sa saison et imiter Victor Bernier (septième au championnat) et Sami Meguetounif (neuvième). Le championnat compte également deux femmes : Maya Weug, première pilote féminine de la Ferrari Driver Academy, et Hamda Al-Qubaisi, pilote émiratie qui a terminé sur le podium à Misano.

Les trois courses diffusées sur Motorsport.tv auront lieu dimanche : la première à 9h00, la deuxième à 13h00 et la dernière à 17h00.

La Porsche Cup Brésil à Curitiba

Pour les passionnés de Porsche, il y aura bien plus que la Super Cup du Red Bull Ring ce week-end. En Amérique du Sud, le championnat brésilien organisera la deuxième manche de sa saison sur le tracé rapide de Curitiba.

Les qualifications auront lieu le samedi à 14h15, suivies de la course 1 à 17h55. La course 2 se déroulera dimanche, à 18h55.

De l'Endurance sur le Nurb

Les Nürburgring Endurance Series sont de retour sur le mythique tracé allemand ce week-end, pour le Trophée Rundstrecken. Avec un risque de pluie et plusieurs noms au départ, l'épreuve réunit tous les ingrédients pour proposer un spectacle splendide !

Rendez-vous samedi à 11h15 pour suivre le départ.

Du karting en Grande-Bretagne

Si vous êtes passionné de karting, il faudra garder un œil du côté de Mansell, où se tiendra la deuxième manche du prestigieux British Kart Championship. Dans un championnat toujours très disputé et spectaculaire, qui prendra les commandes du classement général ?

L'événement aura lieu dimanche à 11h25.

Pourquoi suivre ces championnats sur Motorsport.tv ?

Motorsport.tv vous permet de suivre gratuitement de nombreuses compétitions, en direct ainsi qu'en replay, le tout sans avoir besoin de créer de compte. Idéal pour des week-end chargés en sports mécaniques. Des championnats majeurs aux compétitions nationales, il y en a pour tous les goûts sur Motorsport.tv.

En plus de la diffusion en direct, Motorsport.tv propose de nombreux replays, des clips ainsi que des documentaires de qualité, notamment sur l'histoire des 24 heures du Mans.