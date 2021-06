Suivez la Formule 4 Italie en direct sur Motorsport.com

Après le Paul Ricard et Misano, la Formule 4 Italie est à Vallelunga ce week-end. Réputé pour être l'un des championnats les plus difficiles de sa catégorie, qui sortira vainqueur des trois courses du week-end ?

Sebastian Montoya, fils de Juan Pablo, sera présent et visera à continuer son début de saison solide. Les Français Marcus Armand, Victor Bernier et Sami Meguetounif continueront leur apprentissage dans la discipline, tandis que du côté des femmes, il faudra garder un œil sur Maya Weug (première pilote de la Ferrari Driver Academy) et Hamda Al Qubaisi (pilote émiratie, sur le podium à Misano).

Programme

Dimanche 27 juin 09h00 : course 1 13h00 : course 2 17h00 : course 3