Premières victoires en monoplace pour le Kimi de Mercedes

Le championnat hivernal de Formule 4 aux Émirats arabes unis a commencé ce week-end à Abu Dhabi, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Andrea Kimi Antonelli a frappé fort. Le protégé de Mercedes, qui avait fait neuf courses en F4 Italie l'an passé, a enchaîné les bonnes performances et détient la tête du championnat avec une large avance en repartant d'Abu Dhabi.

Antonelli a signé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres avec près de trois dixièmes d'avance et s'est également illustré en qualifications, troisième de la première séance et poleman avec 0"358 de marge pendant la seconde.

La course inaugurale du week-end a été disputée sous le régime de la voiture de sécurité lors des sept premiers tours sur onze, après quoi Antonelli s'est imposé à la photo-finish avec trois millièmes de seconde d'avance sur Aiden Neate et un dixième de marge sur James Wharton. Le pilote Prema a récidivé en Course 2, s'imposant depuis la cinquième place de la grille avec 5,1 secondes d'avance sur Neate… ce qui lui a permis d'arracher la victoire de justesse, puisqu'il a ensuite été pénalisé de cinq secondes pour avoir franchi la ligne blanche située à la sortie des stands.

Cette infraction a mené à la majorité des 37 pénalités infligées samedi, dont une de dix secondes pour Antonelli en Course 3, ce qui lui a fait perdre un troisième succès alors qu'il avait mené de bout en bout, au profit de Tasanapol Inthraphuvasak. La dernière épreuve, elle, a été remportée par Taylor Barnard avec quatre secondes et demie d'avance sur Antonelli, auteur d'une performance époustouflante depuis la 12e position d'une grille inversée.

Avec deux meilleurs tours en course pour l'honneur, Andrea Kimi Antonelli mène le championnat de F4 Émirats arabes unis avec 83 points contre 49 et 48 respectivement pour ses poursuivants Tasanapol Inthraphuvasak et Aiden Neate. Et dire que l'Italien de 15 ans n'était même pas censé participer à ce meeting initialement, ayant remplacé au pied levé Rafael Câmara, souffrant ! Il prépare ainsi de manière idéale sa campagne principale en F4 Italie.

