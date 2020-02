Grégoire Saucy avec ART Grand Prix en Formule Renault Eurocup en 2020

Pour sa première saison complète dans la discipline, Gregoire Saucy défendra les couleurs d’ART Grand Prix, une équipe spécialiste des formules de promotion.

Le pilote suisse, âgé de 20 ans, avait décroché une belle cinquième place l’an passé lors de sa toute première course en Formule Renault Eurocup dans la première manche à Hockenheim avec R-ace GP. Il avait ensuite enregistré trois 12e places, lors de la course 2 à Hockenheim, puis lors des deux courses du dernier meeting de la saison à Abu Dhabi.

"Je suis très heureux de pouvoir participer à l’Eurocup Formule Renault cette année avec un team aussi réputé que ART Grand Prix", se réjouit Grégoire Saucy. "J’ai fait des tests avec eux au mois de décembre dernier, et j’ai vraiment apprécié leur professionnalisme dans leur travail et l’accueil qu’ils m’ont réservé au sein de leur équipe durant ces quelques jours de tests. Je tiens particulièrement à remercier mon sponsor principal Richard Mille et je me réjouis de retrouver l’équipe au plus vite pour commencer la préparation de cette nouvelle saison."

"Grégoire a fait des débuts très intéressants en Formule Renault Eurocup en Allemagne en fin d’année dernière et il est actuellement à son avantage en Toyota Racing Series", commente Sébastien Philippe, Président d’ART Grand Prix. "Il a également fait bonne impression à l’équipe lors d’essais privés. Il a montré qu’il avait le talent naturel, la marge de progression et les qualités humaines pour réussir de belles choses et pour être un atout pour la première année de participation de ART Grand Prix à la Formule Renault Eurocup".

Grégoire Saucy participe actuellement aux Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande pour préparer au mieux la saison 2020. Il occupe la cinquième place du championnat avant le dernier meeting, ce week-end sur le circuit Chris Amon de Manfeild.

