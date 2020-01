Renault recrute le Champion de France de F4

Hadrien David, qui est devenu le plus jeune Champion de F4 l'an dernier, courra pour l'équipe MP Motorsport en Formule Renault Eurocup, pour sa seconde saison en monoplace. L'adolescent de 15 ans s'entraîne et roule sur le simulateur avec le nouveau pilote Renault F1, son compatriote Esteban Ocon, et fait désormais partie de la Renault Sport Academy, qui accompagne les jeunes pilotes du constructeur français.

Durant sa saison en Championnat de France de Formule 4, David a signé 14 podiums dont huit victoires, ainsi que dix pole positions et sept meilleurs tours en course, sur des circuits comme Pau, le Paul Ricard et Magny-Cours, mais aussi lors de manches à l'étranger, à l'image de Spa-Francorchamps et du Hungaroring. Des pilotes comme Pierre Gasly, le regretté Anthoine Hubert, le pilote d'IndyCar Patricio O'Ward, Giuliano Alesi ou encore le pilote de la Renault Sport Academy Caio Collet sont tous passés par la Formule Renault Eurocup.

Lire aussi : Pat Fry sera directeur technique de Renault dès février

"Rejoindre la Renault Sport Academy est un rêve qui devient réalité après mon sacre en Championnat de France F4 l’an dernier", a déclaré le jeune français. "J’ai hâte de porter les couleurs de Renault en 2020 et de disputer la Formule Renault Eurocup, une catégorie que je suis depuis mon enfance. La compétition sera féroce et je serai aussi le plus jeune pilote sur la grille, mais je suis impatient de relever ce défi. C’est formidable d’avoir le soutien de l’Academy et je suis convaincu que nous pourrons réaliser de belles choses cette saison."

Le directeur de la Renault Sport Academy, Mia Sharizman, a également commenté ce recrutement : "Nous sommes très heureux d’annoncer la présence d’Hadrien au sein de la Renault Sport Academy en 2020. Hadrien figure parmi les espoirs français les plus talentueux et nous avons hâte de l’aider dans la nouvelle étape de sa carrière cette année. Hadrien est très jeune, ce qui rend d’autant plus impressionnant le fait qu’il compte déjà un titre en monoplace sur son CV avec son sacre en Championnat de France F4 l’an passé. La Formule Renault Eurocup lui offrira une excellente plateforme pour développer et éprouver tout son talent et nous ferons tout notre possible pour l’aider dans sa progression."

Par ailleurs, Renault a également annoncé le recrutement dans sa filière de jeunes pilotes d'Oscar Piastri, qui a justement remporté la Formule Renault Eurocup en 2019. L'Australien fera ses débuts en FIA F3 avec l'équipe championne, Prema, et ne cache pas sa fierté d'être soutenu par le constructeur au losange durant cette saison : "C'était du boulot d'atteindre ce point de ma carrière, en remportant la Formule Renault Eurocup l'an dernier, mais ça valait le coup, et je suis très fier de faire partie de ces illustres équipes et académie, afin de maximiser leur soutien."