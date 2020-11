Victor Martins remporte l'ultime titre de Formule Renault

Cette saison 2020 de Formule Renault Eurocup, la dernière avant la fusion avec la Formule Régionale pour créer la Formule Régionale by Alpine, a été le théâtre d'un mano a mano de haute volée entre deux redoublants du championnat : Victor Martins et Caio Collet, le premier ancien protégé de Renault, le second actuel poulain du Losange.

Le rapport de force était assez équilibré, mais Collet a souffert de deux abandons quand Martins a fini toutes les courses. Le pilote ART Grand Prix a conclu la saison avec 44 points d'avance après avoir établi deux nouveaux records de la Formule Renault Eurocup : dix pole positions en une saison (il était déjà codétenteur du record avec neuf réalisations en 2019, comme Sacha Fenestraz en 2017) et neuf podiums consécutifs (précédemment sept pour Valtteri Bottas en 2008, Jean-Éric Vergne en 2009, Stoffel Vandoorne en 2012 et Lando Norris en 2016).

Cette performance a une conséquence majeure pour Martins : avec les points de ses titres en CIK-FIA OKJ (en karting) en 2016 et en Formule Renault en 2020, ainsi que ses deuxièmes places en F4 France en 2017 et en Formule Renault l'an dernier, il a 44 points de Super Licence à son actif et est donc éligible au précieux sésame à condition de parcourir 300 kilomètres au volant d'une F1.

L'autre sensation de la saison était certainement le jeune pilote espagnol David Vidales. Ce vice-Champion du monde de karting faisait ses débuts en monoplace en sautant l'étape Formule 4 et a même remporté ses deux premières courses. Sa fin d'année a été plus compliquée, mais il a néanmoins fini sixième du classement général.