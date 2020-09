FSBK-FE 2020 : Étape cruciale sur le circuit de Lédenon

SUPERBIKE : FORAY SE JOINT À LA LUTTE ENTRE DEBISE ET GINES

Après quatre courses, le Championnat s’annonce extrêmement indécis en catégorie reine. En tête du classement provisoire, Valentin DEBISE (Kawasaki Twist Ring Racing – Dunlop) ne compte que 4 points d’avance sur Mathieu GINES (Yamaha Tech Solution – Michelin). Le pilote du team de Pablo Puschmann et le Champion de France Superbike sont en grande forme depuis le lancement de la saison 2020 mais n’auront pas le droit à l’erreur sur le Circuit de Lédenon, au risque de voir leur rival s’échapper au classement. De plus, un concurrent bien connu du public fait peu à peu son retour dans la course au titre…

Suite à son doublé à Carole, Kenny FORAY (BMW MDS – Dunlop) semble déterminé à refaire son retard sur les deux hommes de tête. Victorieux sur ce circuit en 2019, le pilote francilien pourrait bien être en mesure de revenir sur DEBISE et GINES au terme de la troisième manche du Championnat.

Malgré de belles performances à Magny-Cours comme à Carole, Axel MAURIN (Yamaha CMS – Michelin), 4ème et David MUSCAT (Ducati – Michelin), 5ème au scratch ne sont pas encore parvenus à monter sur la boite. Les deux pilotes émérites de la catégorie reine pousseront pour tenter de décrocher leur premier podium de la saison.

De son côté, Alan TECHER (BMW Tecmas – Michelin) est 6ème du classement provisoire. Même s’il semblait bien parti pour concurrencer les favoris, le pilote de la BMW n°5 a vécu une étape compliquée à Carole. Son talent et sa détermination l’aideront probablement à retrouver les avant-postes dans le Gard.

Attendu pour jouer le titre en 2020, Morgan BERCHET (Yamaha – Pirelli) n’a pas eu le début de saison espéré. Le pilote du Team PMR ne pointe provisoirement qu’à la 7ème place avec 30 points de retard sur le top 3.

En Challenger, la bataille devrait se poursuivre entre Nicolas ESCUDIER (Yamaha Tech Solutions – Pirelli), Martin RENAUDIN (Yamaha – Pirelli) et Guillaume ANTIGA (Honda – Michelin). Les trois jeunes pilotes pourront également compter sur Johan NIGON (Suzuki LMS – Dunlop) pour jouer le podium de la catégorie.

SUPERSPORT 600 : FROSSARD EN EXCELLENTE POSTURE

Grâce à son début de saison étincelant, Stéphane FROSSARD (Yamaha – Pirelli) se présente à Lédenon en étant très largement leader du classement général. Avec déjà 51 points d’avance sur son premier poursuivant Cédric TANGRE (Triumph – Pirelli), le pilote de la Yamaha n°42 aura l’occasion de sécuriser sa place au sommet du classement.

Provisoirement 2ème et 3ème au scratch, Cédric TANGRE et Guillaume RAYMOND (Yamaha – Michelin) auront du souci à se faire. Dylan MILLE (Yamaha – Pirelli) semble être sur une pente ascendante, Maximilien BAU (Yamaha – Michelin) est bel et bien de retour et l’a montré avec ses bons résultats à Carole tandis que Matthieu GREGORIO (Yamaha – Pirelli) est également dans une bonne période. Le course au podium est donc très ouverte, mais l’un de ces pilotes parviendra-t-il à réduire l’écart avec FROSSARD ?

À la 7ème place du classement provisoire, le jeune Ludovic CAUCHI (Yamaha – Pirelli) monte en puissance depuis le début de la saison et pourrait décrocher son premier podium à Lédenon.

En catégorie Challenger, Matthieu GREGORIO se positionne en tête juste devant Ludovic CAUCHI et Maximilien BAU à l’aube de la troisième étape de la saison. L’écart entre les trois pilotes et leurs poursuivants Mathias MICHAUD (Yamaha – Michelin) et Charles CORTOT (Yamaha – Pirelli) est très faible. La lutte s’annonce donc passionnante entre les jeunes pilotes du Supersport 600.

SUPERSPORT 300 : CARBONNEL PEUT PREND UN AVANTAGE DÉCISIF

Au même titre que Stéphane FROSSARD dans la catégorie supérieure, Gregory CARBONNEL (Yamaha – Pirelli) domine largement le Championnat Supersport 300. Quel pilote sera capable de faire déjouer les plans du leader qui cumule déjà 110 points après quatre courses ?

Peut-être Alexis BOUDIN (Yamaha – Michelin), absent à Magny-Cours le pilote est monté sur la deuxième marche du podium à deux reprises sur le Circuit Carole et s’est montré capable de rouler proche de la Yamaha n°10.

De leur côté, respectivement 2ème, 3ème et 4ème, Colin DRYE (Yamaha – Michelin), Florent DE CUNHA (Kawasaki – Pirelli) et Lucas SASSONE (Yamaha – Michelin) accusent le coup lorsqu’il s’agit de lutter face à Gregory CARBONNEL. Cependant, tout est possible sur le tracé piégeux de Lédenon.

OBJECTIF GRAND PRIX – PRE-MOTO3 : UNE CATÉGORIE RÉDUITE MAIS BIEN INDÉCISE

Alors qu’une hiérarchie semblait s’être installée suite au doublé de Clément GIABBANI (Moriwaki) à Magny-Cours, l’étape de Carole a montré que tout pouvait arriver.

Avant de prendre le départ sur le Circuit de Lédenon, le pilote de la Moto n°917 est toujours leader mais possède une avance friable sur Léandro SANS QUINTANS (Beon Yamaha). Respectivement 3ème et 4ème du classement provisoire, Elie ROUSSELOT (Moriwaki) et Nathan AMIRAULT (Moriwaki) ne sont séparés que de 5 points.

Dans cette catégorie au peloton réduit rien n’est joué tant l’écart est faible entre les favoris et les outsiders. Qui des jeunes pilotes de catégorie Pre-Moto3 quitteront le département du Gard victorieux ? Réponse les 12 et 13 septembre prochains…

SIDE-CAR : BEAU DUEL EN PERSPECTIVE CHEZ LES F600

Lors de la deuxième étape du Championnat de France Superbike, DELANNOY / BIDAULT s’en est sorti avec un nouveau doublé malgré la belle concurrence proposée par les F600. Le Champion en titre est toujours leader de la catégorie F1 et pourrait accroitre son avance sur les sides de CHAPILLON / LAFON et RAFFIER / FERREIRA sur le Circuit de Lédenon ;

En F600, le duel s’annonce intéressant entre le leader LEGLISE / FARNIER et PEUGEOT / PEUGEOT, le nouveau venu dans la catégorie. Déjà distancés par le side n°33 au classement provisoire, la menace PEUGEOT / PEUGEOT vient également compliquer les affaires de VINET / VINET et GALLERNE / DRUEL.

En F2, LEGUEN / CESCUTTI est sur les talons du leader de la catégorie CHANAL / LAVOREL. Depuis le début de la saison, les deux équipages offrent un beau duel et l’histoire pourrait se répéter à Lédenon. De son côté, CROCHEMORE / CARRE semble en bonne voie pour monter sur la troisième marche du podium.

COURSE D’ACCOMPAGNEMENT : CHALLENGE PROCLASSIC

À chaque épreuve du FSBK-FE, la FFM et les clubs organisateurs proposent des courses d’accompagnement dont les catégories changent à chaque étape du Championnat. À Lédenon, le Challenge Proclassic, qui met en lumière les machines anciennes, sera à l’honneur.

Le programme complet pour la saison 2020 :

Lédenon : Challenge Proclassic

Pau Arnos : Challenge Proclassic

Nogaro : VMA