L'Autodromo Nazionale Monza arrive sur Motorsport.tv

Londres, 8 avril 2021 : l’Autodromo Nazionale Monza est le premier circuit à s’associer à Motorsport Network et sa plateforme OTT Motorsport.tv. Le circuit diffusera ses événements en direct depuis la piste sur une chaîne partenaire dédiée.

En couvrant les événements clés qui se déroulent sur le circuit, ce partenariat rapprochera de l’action les fans qui ne peuvent se déplacer et assister aux courses dans le contexte actuel. La chaîne de l’Autodromo Nazionale Monza diffusera en direct des événements tels que le Ferrari Challenge Europe, le GT World Challenge et l'European Le Mans Series aux utilisateurs sur les plateformes de leur choix : smartphone, ordinateur et appareils connectés.

La chaîne sera lancée avec une série de vidéos produite par l'Autodromo Nazionale Monza afin de la présenter aux nouveaux téléspectateurs, avant de commencer à couvrir en direct et dès ce week-end la manche d'ouverture du Ferrari Challenge Europe 2021.

Avec ses 56 millions de visiteurs mensuels, Motorsport Network apportera au spectacle du circuit de Monza un nouveau public. Ce partenariat permettra d'élever le statut des championnats qui se disputent sur le circuit italien, de les promouvoir auprès d'un public mondial et de faire découvrir de nouveaux talents aux fans de Ferrari du monde entier.

La chaîne de l’Autodromo Nazionale Monza est le dernier ajout dans le projet de partenariats de Motorsport Network et de son service OTT. Elle rejoint le Championnat du monde des Rallyes de la FIA, la NASCAR, le British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, la Race of Champions, le RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ et les W Series en tant que chaînes partenaires accessibles aux abonnés de Motorsport.tv.

Cet été, le service d'information en continu Motorsport.tv Live apportera aux passionnés les dernières informations du sports mécaniques et de l'industrie automobile du monde entier.

Alessandra Zinno, directrice générale de l’Autodromo Nazionale Monza : "La chaîne de l'Autodromo Nazionale Monza sur Motorsport.tv sera une collection des meilleurs contenus vidéo produits pendant les événements de sports mécaniques sur le Temple de la vitesse, mais pas que. Nous avons mis en place cette collaboration pour permettre à notre public de suivre ce qui se passe sur le circuit, même à distance, surtout pendant les semaines où les fans ne pourront pas encore assister aux courses. Nous sommes le premier circuit en Italie à signer un partenariat avec Motorsport.tv, grâce auquel nous atteindrons 56 millions d'utilisateurs par mois avec notre contenu. En plus des clips disponibles à la demande sur tous les appareils, y compris les télévisions connectées, nous diffuserons en direct les courses organisées à Monza dont Motorsport Network détient les droits. La chaîne sera également une vitrine précieuse pour tous nos clients qui organiseront des événements à l'Autodromo Nazionale Monza."

Éric Gilbert, président de Motorsport.tv : "Je suis ravi de voir un circuit historique tel que l'Autodromo Nazionale Monza rejoindre le programme de chaînes partenaires de Motorsport.tv. Depuis que nous avons lancé notre programme de chaînes, de nombreux constructeurs, championnats et créateurs de contenu nous ont rejoints. Monza est le tout premier circuit et nous sommes impatients de voir toutes les possibilités de créations de contenu à explorer. L'année 2022 marquera le 100e anniversaire de Monza et Motorsport.tv peut désormais être présent pour célébrer ce siècle d'histoire de la course automobile."