Autosport Awards : les stars des sports mécaniques honorées à Londres

Pour sa 30e édition, l'événement phare du groupe Motorsport Network a une fois de plus réuni les plus grandes personnalités du milieu pour célébrer les accomplissements de la saison. Plus de 1000 VIP sont passés par le tapis rouge, parmi lesquels Sir Jackie Stewart, le Champion du monde WRC Ott Tänak, le double Champion de Formule E Jean-Éric Vergne et les célébrités Vernon Kay, Kelvin Fletcher (Strictly Come Dancing) et Oti Mabuse.

Les Autosport Awards 2019 ont également été honorés d'une présence princière, avec la présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco, venu recevoir le trophée Gregor Grant pour marquer les 90 ans du légendaire Grand Prix de Monaco.

Lewis Hamilton a décroché le trophée du Pilote de Course International de l'Année, remis par Pirelli, et Marc Márquez celui du Pilote Moto de l'Année, remis par Tata Communications, tandis que d'autres jeunes talents ont assis leur réputation de futurs grands en remportant d'autres prix au cours de la soirée.

Le pilote de Red Bull Racing, Alex Albon, a reçu le prix Richard Mille du Rookie de l'Année et le pilote McLaren, Lando Norris, a été nommé Pilote de Compétition Britannique de l'Année. À cela il faut ajouter Johnathan Hoggard, récompensé par le trophée Aston Martin Autosport BRDC Young Driver.

Hoggard recevra 200 000£, ainsi qu'un test en F1 avec Aston martin Red Bull Racing, un autre dans une GTE du WEC, et deviendra membre à part entière du British Racing Drivers' Club. Johnathan rejoint un panel de vainqueurs renommés, parmi lesquels figure le premier détenteur de ce prestigieux trophée et nouveau président du BRDC, David Coulthard, qui lui a remis la récompense, mais également Jenson Button, Dario Franchitti et de nombreux autres pilotes ayant couru à l'échelon mondial.

Charlie Whiting a été honoré à titre posthume à travers le trophée John Bolster. Ce prix, qui porte le nom du cofondateur d'Autosport et expert technique, est remis chaque année à une organisation ou à une personne pour mettre en avant sa contribution exceptionnelle pour la technologie en sports mécaniques. Charlie Whiting était directeur de course de la FIA depuis 1997 et responsable de toutes les activités piste durant les week-ends de course, s'occupant de la sécurité, du départ et de l'application du règlement. Il a été un élément moteur pour promouvoir la sécurité en F1, avec notamment l'an dernier l'introduction du système de protection du cockpit, le Halo.

"Célébrer les talents actuels, futurs et passés dans tous les domaines de la communauté des sports mécaniques est toujours un moment phare de l'année", a rappelé James Allen, président de Motorsport Network. "Être les gardiens du temple des Autosport Awards est quelque chose dont nous sommes très fiers chez Motorsport Network. Félicitations à tous les vainqueurs ce soir, et particulièrement à Johnathan Hoggard pour l'Aston Martin Autosport BRDC. C'est formidable de voir tant de jeunes pilotes avec tellement de potentiel pour devenir un jour Champion du monde."

Voici le palmarès complet, établi grâce au vote des lecteurs d'Autosport :

Pilote Moto de l'Année, remis par Tata Communications

Marc Márquez

Pilote de Course International de l'Année, remis par Pirelli

Lewis Hamilton

Pilote de Compétition Britannique de l'Année

Lando Norris

Voiture de Rallye de l'Année

Toyota Yaris WRC

Richard Mille Rookie de l'Année

Alex Albon

Pilote de Rallye de l'Année

Ott Tänak

Pilote National de l'Année

Colin Turkington

Voiture de Course de l'Année, remis par Pirelli

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Les autres récompenses :

Aston Martin Autosport BRDC

Jonathan Hoggard

Trophée Autosport Williams de l'Ingénieur du Futur

Luke Dardis

Trophée Mahindra de l'Innovation

W Series

Trophée Gregor Grant

Dick Bennetts, WSR

Trophée Gregor Grant

Monaco GP

Trophée John Bolster

Charlie Whiting

Moment de l'Année, remis par Marelli

Jean-Éric Vergne

La cérémonie des Autosport Awards sera redifusée sur Sky Sports F1 le lundi 9 décembre à 21h (GMT).

Le prochain événement organisé par Motorsport Network ouvrira la saison 2020 avec le plus grand salon européen de la course. L'Autosport International Show débutera le 9 janvier 2020. Plus d'informations disponibles ici.