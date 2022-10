Autosport International et Jackie Stewart encouragent le public à célébrer ses meilleurs souvenirs

Les fans de sports mécaniques vont être mis à contribution en vue de la prochaine édition du salon Autosport International, qui doit se tenir du 12 au 15 janvier 2023 au Centre d'exposition national de Birmingham. Ceux-ci vont en effet être amenés à voter pour leurs plus importants souvenirs, les "Motorsport Memories" dans différentes disciplines.

Ces sondages "Motorsport Memories" auront pour but de mettre en valeur les instants magiques ayant amené des fans à tomber amoureux de leur sport, que ce soit après avoir côtoyé ne serait-ce qu'un instant des pilotes émérites ou bien avoir assisté à un moment sportif historique.

Par ailleurs, il faut souligner que les "Motorsport Memories" permettront une collecte de fonds au profit de l'association caritative Race Against Dementia. Les dix meilleurs souvenirs seront ensuite retranscrits via des photos qui seront exposées dans une galerie d'art au salon Autosport International. Lesdites photos, qui seront fournies par Motorsport Images, seront par la suite vendues au cours d'une tombola afin de récolter des fonds pour l'activité de recherche de l'association Race Against Dementia, fondée par Jackie Stewart.

Jackie Stewart, triple Champion du monde de F1 en 1969, 1971 et 1973.

"Évoluer dans le monde des sports mécaniques m'a permis de travailler plus rapidement, de façon plus intelligente, et de canaliser mon mental. Ensemble nous pouvons donc vaincre la démence", a déclaré le triple Champion du monde de Formule 1. "Nous levons des fonds afin d'accélérer la recherche internationale pour la découverte et le développement de la prévention et du traitement de la démence. La galerie Motorsport Memories du salon Autosport International va permettre aux fans de se remémorer les bons moments qu'ils ont vécu dans la discipline, tout en menant à un éveil des consciences et à la récolte d'argent au profit de l'association Race Against Dementia."

Pour en savoir plus sur l'association Race Against Dementia :

www.raceagainstdementia.com

www.raceagainstdementia.com/donate.

Jackie Stewart participera à l'inauguration de l'exposition et signera les photos des dix meilleurs souvenirs avant d'évoquer, sur la scène principale le dimanche 15 janvier, son implication personnelle dans l'association Race Against Dementia et de partager ses propres souvenirs tirés de sa vie en sports mécaniques.

"Les sports mécaniques disposent d'une histoire incroyablement riche, et cette histoire a été alimentée par les fans de différentes disciplines", explique Ben Whibley, le directeur du salon Autosport International. "Des épreuves d'Endurance de 24 Heures jusqu'aux courses sprint des voitures de tourisme, en passant par les batailles à haute vitesse des Grands Prix et bien plus encore, nous voulons que les fans partagent les meilleurs moments qu'ils ont vécus. Nous sommes fiers de soutenir Race Against Dementia et de travailler auprès de Jackie Stewart pour communiquer ce message caritatif auprès de nos 90 000 visiteurs attendus."

Dans les mois qui vont précéder le salon, des célébrités des sports mécaniques mais aussi le public seront incités à partager leurs moments favoris sur la page Facebook du salon Autosport International ainsi que sur Instagram. Pour certains, ce meilleur souvenir proviendra du monde de la Formule 1, avec par exemple un moment clé ayant décidé du sort d'un championnat, comme le dépassement dans le dernier tour de Max Verstappen sur Lewis Hamilton à Abu Dhabi en 2021, ou bien d'une autre discipline telle l'Endurance et le triomphe impressionnant d'Audi sur Peugeot en 2011 aux 24 Heures du Mans ! Mais on peut également citer de très nombreux moments forts issus du monde des rallyes, des voitures de tourisme, ou bien encore des courses sur ovale. Les dix meilleurs moments retenus seront annoncés en novembre par le salon Autosport International et l'association Race Against Dementia, et le public sera alors invité à désigner ses moments préférés.

"Les fans de sports mécaniques ont de nombreuses raisons de suivre leur discipline", poursuit Whibley. "Peut-être est-ce parce qu'ils sont nés dans une famille impliquée dans le monde de la course, peut-être ont-ils été attirés par les lumières et les sons qu'ils ont pu entendre sur le circuit à côté de chez eux, ou qu'ils ont regardé un documentaire ou un film traitant des sports mécaniques, comme Jour de tonnerre, la série Drive to Survive, ou bien encore MotoGP Unlimited. Dans tous les cas, il y a forcément un moment fort qui leur tient à cœur, un moment qui est resté gravé dans leur mémoire, et c'est pourquoi nous sommes impatients de dévoiler cette galerie Motorsport Memories en janvier."

Jackie Stewart en compagnie de sa femme Helen.

Le public peut d'ores et déjà soumettre ses meilleurs moments via les réseaux sociaux en tapant @Autosport_International et grâce au hashtag #MotorsportMemories.

Le salon Autosport International aura lieu du 12 au 15 janvier 2023 au Centre d'exposition national de Birmingham, en Angleterre. Les billets pour le grand public et les professionnels sont à présent disponibles.

Réservez le vôtre sur : https://www.autosportinternational.com/.

Les contenus, annonces et présences de célébrités restent sujets à d'éventuelles modifications.