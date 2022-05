Cavallino Classic Cup : le championnat dédié à l'ADN de Ferrari

Vous possédez une Ferrari et vous souhaitez faire la course dans une ambiance amicale et chaleureuse, avec d'autres passionnés de la célèbre marque italienne ? Le nouveau championnat de la Cavallino Classic Cup est fait pour vous !

La compétition est ouverte à cinq générations de Ferrari différentes, des 348 Challenge aux 458 Challenge EVO. Si les licences de course ainsi que les mises aux normes de sécurité sont trop encombrantes pour vous, des sessions de tours lancés seront organisées lors de chaque événement, permettant à tout le monde de participer à ce rendez-vous majeur pour les passionnés du Cheval cabré.

La première saison de la Cavallino Classic Cup se tiendra en Europe, sur trois tracés différents :

8-7 juin au Red Bull Ring (Autriche)

1er octobre à Varano (Italie)

22-23 octobre à Misano (Italie)

Rendez-vous donc sur ces épreuves pour partager votre passion de Ferrari, piloter votre monture favorite et partager un moment inoubliable avec d'autres Ferraristi !

Cliquez ici pour de plus amples informations. Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici.

Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 1 / 3 Photo de: Canossa Events Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 2 / 3 Photo de: Canossa Events Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 3 / 3 Photo de: Canossa Events