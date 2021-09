Les mondes de la course et de l'esport s'unissent pour Le Mans Virtual Series

Silverstone, Royaume-Uni, 7 septembre 2021 - La liste des participants au tout dernier Le Mans Virtual Series, le championnat esport d'endurance d'élite mondiale, a été révélée aujourd'hui et elle comprend certains des noms les plus connus du monde du sport automobile et de la simulation de course. La liste complète des équipes pour la saison peut être consultée ici, et les noms des engagés - y compris les stars de nombreuses disciplines différentes dans le monde - seront publiés le mardi 14 septembre.

Pour la finale de la saison, les 24 heures du Mans virtuelles, les 15 et 16 janvier, 20 voitures supplémentaires sont attendues, avec des noms d'équipes de prestige et de pilotes vedettes venus du monde entier pour ajouter encore plus d’excitation au spectacle.

Parmi les 38 participants répartis en deux catégories de voitures (LMP2 - 21 voitures ; LMGTE - 17) figurent des marques mondiales ayant remporté des championnats et des victoires au Mans, comme Alpine, Ferrari, Porsche et BMW, qui comptent toutes plusieurs participations. Parmi les vainqueurs de courses et/ou de championnats du WEC et des European Le Mans Series (passés et présents) figurent Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 et Team WRT, tandis que certaines des équipes les plus dévouées à la course d'endurance comme GR Racing, Proton Competition, D'Station Racing et ARC Bratislava figurent également sur la liste.

Les pilotes du monde réel sont rejoints par un grand nombre d'équipes très performantes et mondialement connues dans le monde de la simulation de course. Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, l'équipe R8G Esports de Romain Grosjean, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports et l'équipe Rocket Simsport de Jenson Button ont tous une ou plusieurs engagements dans la catégorie prototype, et toutes les inscriptions se feront avec une ORECA 07 LMP2. Parmi eux, le partenariat gagnant des 24 heures du Mans virtuelles 2020, Williams Rebellion Esports, est de retour pour défendre son titre.

En LMGTE, qui offre un choix de voitures Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE et Porsche 911 RSR GTE aux participants, les grandes marques telles que Ferrari, Porsche et BMW seront représentées par leurs propres équipes esports officielles, ainsi que Red Bull Racing Esports, BMW Team Redline, TESLA R8G Esports et GR Wolves Racing - un lien entre l'équipe WEC GTE et l'équipe de football britannique de Premier League Wolverhampton Wanderers FC.

Douze nations différentes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient sont représentées sur la liste des participants.

Le Mans Virtual Series est une coentreprise entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) ("Motorsport Games") - l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes esports de séries officielles de courses automobiles dans le monde - et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) - créateur et organisateur des célèbres 24 heures du Mans et promoteur du Championnat du monde d'endurance de la FIA (FIA WEC). Il se déroulera sur cinq manches avec les 24 Heures du Mans virtuelles comme grande finale. Cet événement sera retransmis en direct à la télévision dans le cadre du salon du sport automobile Autosport International 2022, qui se tiendra à Birmingham, au Royaume-Uni, les 15 et 16 janvier.

Le calendrier des événements comprend certains des circuits les plus célèbres du monde (Monza, Spa, Nürburgring, Sebring et Le Mans), qui mettront au défi tous les pilotes, qu'ils soient titulaires d'une licence internationale de la FIA ou qu'ils participent à une course virtuelle, et qui feront vibrer les millions d'amateurs d'esport dans le monde entier.

À propos des Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series est un championnat mondial d’esport d'élite composé de cinq manches qui rassemblent les meilleures équipes de courses d'endurance et de simulations de courses pour s'affronter sur certains des circuits les plus célèbres du monde. Des pilotes internationaux du monde réel, titulaires d'une licence de la FIA, sont associés à des acteurs de premier plan de l'esport pour s'affronter sur des classiques de l'endurance et remporter un prix total de 250 000 dollars, dont le point culminant seront les prestigieuses 24 heures du Mans virtuelles, qui seront retransmises en direct et à la télévision lors de l'Autosport Show International au NEC de Birmingham (Royaume-Uni). Le Mans Virtual Series est une coentreprise entre Motorsport Games, développeur et éditeur de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes esports de séries officielles de courses automobiles dans le monde entier, et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), créateur et organisateur des célèbres 24 heures du Mans et promoteur du championnat mondial d'endurance de la FIA (FIA WEC).

Manche 1 : 4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne uniquement)

Manche 2 : 6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne uniquement)

Manche 3 : 8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne uniquement)

Round 4 : 6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne uniquement)

Round 5 : 24 Heures du Mans virtuelles, 15/16 janvier 2022, ASI, Birmingham, UK

À propos de Motorsport Games

Motorsport Games, une société de Motorsport Network, associe des jeux vidéo innovants et attrayants à des compétitions et des contenus esports passionnants pour les fans de course et les joueurs du monde entier. La société est le développeur et l'éditeur de jeux vidéo sous licence officielle pour des séries de courses automobiles emblématiques, notamment la NASCAR, l’INDYCAR, les 24 Heures du Mans et le British Touring Car Championship (BTCC). Motorsport Games est un partenaire esport de choix pour les 24 Heures du Mans, la Formule E, le BTCC, le championnat mondial de rallycross de la FIA et la eNASCAR Heat Pro League, entre autres.