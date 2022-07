CUPRA entame son processus d'apprentissage à Zolder en FIA ETCR

Les essais libres ne sont pas une promenade de santé, en particulier dans un championnat tel que le FIA ETCR où le temps joue constamment contre vous.

C'est en effet au cours de ces séances que vous pouvez juger du niveau où se situe votre équipe par rapport au rythme des autres pilotes, mais aussi évaluer le comportement de la voiture ainsi que les réglages de tous les paramètres. Ces sessions servent également à l'ensemble de l'équipe dans sa bonne préparation en vue du défi que constitue chaque course.

Les premiers tours ont ainsi révélé de nombreuses nouveautés. Les réglages utilisés sur le circuit de Jarama se sont ainsi avérés inopérants sur un tracé tel que celui de Zolder. Il est vrai que ce dernier constitue une piste très exigeante au niveau des freins, avec peu de grip et beaucoup de vitesse. Les ingénieurs et les mécaniciens reçoivent ainsi une grande quantité d'informations en temps réel, mais les solutions apportées doivent pour autant rester aussi précises que possibles dans l'espoir de remporter la victoire.

Plusieurs pilotes connaissent déjà le circuit, d'autres non, et certains évoluent à domicile, à l'instar de Maxime Martin. Dès le premier jour, il a été clair que le Belge entendait bien être le pilote le plus rapide sur ses terres.

Un rythme croissant tout au long du week-end

Lors d'un week-end de course il vous faut vous adapter constamment à des situations changeantes. Les temps au tour ne mentent pas, et révèlent si vous avez pris les bonnes décisions ou si vous devez trouver des alternatives. Pour l'équipe CUPRA EKS, il a cependant été clair dès le vendredi qu'elle était derrière en termes de rythme, alors que les Hyundai et les Romeo Ferraris ont tenu le haut du pavé en Belgique. Néanmoins, la structure espagnole a progressé au fil des tours au niveau des chronos, ses pilotes faisant partie des plus rapides en piste.

Il est par ailleurs important d'avoir plusieurs lièvres sur lesquels miser afin de pouvoir combiner différentes options qui peuvent être par la suite changées sur les voitures. De la pression des pneus aux trajectoires des pilotes, chaque dixième compte, en particulier dans un championnat où les écarts sont ténus et où le moindre détail peut bouleverser le résultat final.

En somme, Zolder a constitué l'un des plus gros défis pour l'équipe jusqu'ici cette saison, comme le confirme le chef du développement technique de CUPRA Racing, Xavi Serra : "C'est une piste très technique. Nous savions que nous allions rencontrer de nombreux défis techniques. Grâce à l'expérience de nos ingénieurs et de nos mécaniciens, nous avons beaucoup progressé et je dois les remercier pour tout le travail qu'ils ont abattu."

Au final les pilotes CUPRA EKS, Adrien Tambay et Tom Blomqvist, ont réussi à terminer respectivement deuxième et troisième au terme d'un week-end bien terne pour le Champion en titre Mattias Ekström. Ce dernier a tout de même pu empocher la cinquième place à l'arrivée, et continue d'avoir une carte à jouer dans la perspective d'un nouveau sacre cette saison.

La victoire finale est quant à elle revenue au régional de l'étape, Maxime Martin, qui n'a laissé aucune chance à ses rivaux et a affiché un rythme solide durant tout le week-end pour décrocher son premier succès pour l'équipe.