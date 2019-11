Curbstone organisera bien des Test Days de Pré-Saison pour la deuxième année consécutive – Nouvelles dates annoncées pour 2020

Pour la saison 2020, Curbstone offrira à nouveau aux écuries et aux pilotes la possibilité de tester leurs bolides dès le mois de février.

Curbstone a réservé des circuits stratégiques de catégorie A, où les risques de mauvaises conditions météorologiques sont minimes.

En février, deux journées d’essai seront organisées sur le Circuit Paul Ricard (France). En mars, d’autres événements de deux jours se tiendront à Monza (Italie), à Barcelone (Espagne), à Spa-Francorchamps (Belgique) et au Nürburgring GP (Allemagne), la dernière étape avant que la saison de course débute et que les essais soient interdits.

Les Test Days des différents circuits ont été programmés pour minimiser les distances que les camions des écuries doivent parcourir entre deux événements successifs et maximiser les avantages en termes de météo et d’emplacement.

Curbstone track days Photo de: www.curbstone.net Bas Fransen Photography

L’étalement des essais sur deux ou trois jours en doublera ou en triplera évidemment la durée. Curbstone proposera sur chaque circuit un format « open pit-lane » permettant d’accueillir en moyenne 25 voitures sur piste, ce qui garantira des conditions idéales. Par ailleurs, il n’y aura pas de limite de piste et les limites de bruit/de dB les plus élevées seront d’application.

Les services habituels de Curbstone seront bien entendu également proposés : ETS Racing Fuels assurera l’approvisionnement en carburant directement sur les paddocks, Pirelli proposera les pneumatiques les plus récents avec service de montage sur place et présence d’une équipe d’ingénieurs, et Curbstone permettra aux participants de réserver des chambres d’hôtel directement par son intermédiaire. Et avec la formule Sports Hospitality, la restauration et le chronométrage en direct, cette offre sera on ne peut plus complète.

Pour les équipes souhaitant utiliser le Circuit Paul Ricard comme atelier ou comme base, Curbstone propose également un service supplémentaire via SRO Race Centre by MMC, qui comprend un parking pour camions, un atelier sécurisé et une base d’expédition logistique.

Test Days de Pirelli à Monza et Barcelone en mars – Nouveaux pneus pour 2020

Du 2 au 4 mars 2020, Curbstone et Pirelli Motorsport organiseront conjointement trois Pirelli Test Days de pré-saison exceptionnels sur le circuit de Monza en Italie. Ces Test Days officiels de pré-saison de Pirelli se poursuivront sur le circuit de Barcelone les 9 et 10 mars 2020.

Pirelli s’est engagé à fournir la gamme complète de nouveaux pneus pour 2020 et à offrir son soutien sur site pour permettre aux équipes de se familiariser avec ses nouveaux produits GT.

Toutes les séries de course soutenues par Pirelli sont les bienvenues pour tester les nouveaux pneus, des séries de championnat GT3, GT2 et GT4 de SRO aux séries nationales (Allemagne, Royaume-Uni, Italie...) en passant par les séries GT constructeurs de championnat. Plusieurs constructeurs seront présents pendant les trois jours.

25 - 26 février: Circuit Paul Ricard, France

02, 03 - 4 mars: Monza, Italie

09 - 10 mars: Barcelone, Espagne*

28 mars: Spa-Francorchamps, Belgique* 31 mars: Nürburgring GP, Allemagne*

Ces dates sont provisoires et susceptibles d’être modifiées. *Demande d’attribution d’une date



À PROPOS DE CURBSTONE

Curbstone Track Events, dont le siège est situé à Bruxelles (Belgique), est une société détenue conjointement par SRO Motorsport Group et le Royal Automobile Club of Belgium. Elle possède une filiale dénommée Curbstone AZUR, basée dans l’enceinte du Circuit Paul Ricard dans le Sud de la France. La mission première de Curbstone est d’offrir aux propriétaires de supercars expérimentés des occasions exceptionnelles de les conduire sur circuit, mais aussi de permettre aux pilotes de voitures de course de les tester sur les pistes les plus réputées en Europe.

Communiqué Curbstone