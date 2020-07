L'eNASCAR Heat Pro League sur REV TV Canada

Burlington ON, Canada (16 juillet 2020) — REV TV Canada, réseau de sports mécaniques au Canada, a le plaisir d'annoncer que l'eNASCAR Heat Pro League (“eNHPL“) – produit par Motorsport Games, leader international du développement de jeux vidéo pour l'eSport – fera son arrivée sur REV TV Canada à partir du lundi 20 juillet, avec la diffusion des meilleurs moments et des interviews des deux premières manches disputées virtuellement sur le Homestead-Miami Speedway et à Watkins Glen International.

"REV TV Canada a diffusé avec succès Road to Indy, la Mazda MX5 Cup, les 24 Heures du Mans virtuelles et la Race of Champions virtuelle, et l'eNASCAR Heat Pro League est un supplément bienvenu dans notre engagement à offrir de nouveaux contenus à nos fidèles téléspectateurs en cette période unique", déclare Mike Garrow, président de REV TV Canada. "C'est un honneur de travailler à nouveau avec Motorsport Games, qui s'est trouvé à l'avant-garde dans la fourniture de contenus novateurs et convaincants."

Avec une saison de 12 courses, ainsi que la course wild-card et les finales du championnat, et 200 000 $ de récompenses, le public verra les meilleurs gamers professionnels représenter les équipes de NASCAR, parmi lesquelles Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports, et Gibbs Gaming.

"L'eNASCAR Heat Pro League poursuit sa dynamique et accroît son audience avec des chiffres en hausse parmi les fans qui regardent cette compétition incroyable", déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Ce nouvel accord avec REV TV nous permettra de toucher une audience plus large et met en avant la qualité du show proposé par Motorsport Games avec NASCAR Heat. Nous attendons avec impatience une fin de saison passionnante."