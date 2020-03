Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

Cet article sera mis à jour en temps réel en fonction de l'évolution de la situation.

Alors que l'épidémie de coronavirus COVID-19 prend de plus en plus d'ampleur dans le monde après avoir débuté en Chine, son incidence sur les activités humaines se fait de plus en plus sentir. Le monde sportif et notamment les sports mécaniques ne sont évidemment pas épargnés car ils constituent à la fois des points de ralliement de voyageurs en provenance de plusieurs pays, dont certains particulièrement touchés par l'épidémie, mais également des zones de concentration importantes de spectateurs et donc des foyers de contamination potentiels.

Vous trouverez ci-dessous la liste, régulièrement mise à jour, des épreuves qui ont été ou seront touchées par les mesures liées à cette épidémie dans les principaux championnats internationaux de sports mécaniques, qu'il s'agisse d'une limitation de l'accès au public, d'une annulation pure et simple ou d'un report :

Formule 1

Grand Prix Date initiale Mesure prise Précisions Bahreïn 20-22 mars Organisé à huis clos Chine 17-19 avril Reporté à une date inconnue

MotoGP

Grand Prix Date initiale Mesure prise Précisions Qatar 6-8 mars Annulé Moto2/Moto3 maintenus Thaïlande 20-22 mars Reporté au 4 octobre Aragón 2-4 octobre Avancé au 27 septembre

Formule E

E-Prix Date initiale Mesure prise Précisions Sanya 21 mars Reporté à une date inconnue Rome 4 avril Reporté à une date inconnue

WSBK

Manche Date initiale Mesure prise Précisions Qatar 14-15 mars Reporté à une date inconnue

WRC

Aucune mesure particulière n'a encore été prise.

Prochain rendez-vous : Rallye du Mexique (12-15 mars).

WEC

Aucune mesure particulière n'a encore été prise.

Prochain rendez-vous : 1000 Miles de Sebring (18-20 mars).

IndyCar

Aucune mesure particulière n'a encore été prise.

Prochain rendez-vous : St. Petersburg (13-15 mars).