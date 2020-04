Ferrari s'associe à MSN pour une chaîne officielle sur Motorsport.tv

Londres, Royaume-Uni – 15 avril 2020 – Motorsport Network, plateforme numérique intégrée et destination pour des millions de fans d'automobile et de sports mécaniques, et Ferrari SpA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour créer une nouvelle chaîne sur la plateforme Motorsport.tv.

La chaîne Ferrari est un trésor pour tous les fans du Cheval Cabré, offrant un large éventail d'activités en compétition.

La couverture des courses et des événements sportifs comprend les programmes Competizioni GT, F1 Clienti, XX et Ferrari Challenge (Europe, Amérique du Nord, Asie Pacifique et Royaume-Uni) ainsi qu'une large gamme de contenu vidéo sur la branche des voitures de route. Il y a également un coup de projecteur sur la participation de Ferrari au WEC, aux 24 Heures du Mans et au GT Series.

On retrouve des retransmissions en direct, des rediffusions complètes, des présentations officielles de modèles et plus encore.

En ligne avec nos plateformes média pour la Compétition et l'Automobile ainsi qu'avec d'autres propriétés de Motorsport Network – telles que les archives Colombo, qui sont la plus grande collection de photos Ferrari, Canossa et Amalgam, tous deux titulaires d'une licence Ferrari, et Ferrari Chat, la plus grande communauté de discussion en ligne autour de Ferrari –, l'ambition de la chaîne Ferrari sur Motorsport.tv est de se placer au cœur d'une communauté très engagée. Motorsport Network travaillera avec Ferrari pour produire du contenu unique dans le cadre du programme.

Motorsport.tv est la plateforme OTT de Motorsport Network, offrant plus de 1000 retransmissions en direct par an, les temps forts des courses, des émissions et des documentaires originaux dédiés à la course et à l'automobile. Plus de 125 championnats internationaux et nationaux sont couverts et l'on retrouve également la totalité des archives exclusives des 24 Heures du Mans. Motorsport.tv est accessible à tout moment et partout grâce à plusieurs supports : en ligne, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, etc.

Entièrement développée en interne, la plateforme vidéo Motorsport Network propose des fonctionnalités avancées, une expérience optimale du streaming et une structure souple et facile à mettre en place. Son lecteur est totalement intégrable et peut être utilisé sur différentes plateformes pour une portée de distribution maximale.

Jane Reeve, directeur de la communication de Ferrari : "Dans un monde où le contenu est roi, l'accord avec Motorsport Nework intervient à un moment idéal qui nous permet d'amplifier significativement notre histoire vivante. L'histoire vivante par opposition à l'histoire à raconter car, sans aucun doute, tout événement lié à Ferrari fait appel à toutes les émotions et les sens pour une expérience véritablement empathique. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir travailler avec Motorsport Network pour partager ce que signifie Ferrari auprès d'un public international encore plus large."

James Allen, Président de Motorsport Network : "Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui un partenariat enthousiasmant avec Ferrari et nous avons hâte de créer une chaîne qui soit une véritable destination pour tous les fans de cette marque légendaire en tirant parti de nos autres plateformes pour mieux satisfaire le public."