L'héritage de Ferrari au Mans au cœur de la 32e édition du Palm Beach Cavallino Classic

C'est le plus grand rassemblement de Ferrari au monde. Chaque mois de janvier, sous le soleil brûlant de la Floride, le Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza célèbre le cheval cabré en regroupant une multitude de Ferrari. Mais pour la 32e édition qui se profile l'an prochain, l'accent sera mis sur l'Histoire de la marque italienne au sein de la course d'Endurance la plus emblématique au monde : les 24 Heures du Mans.

L'événement aura lieu du 26 au 29 janvier dans le complexe hôtelier The Breakers, à Palm Beach. Pas moins de 150 Ferrari sont attendues, couvrant plusieurs décennies de production. De nombreux anniversaires seront par ailleurs célébrés à cette occasion, avec notamment les 70 ans de la 250 MM, de la 340 MM, de la 625 TF ainsi que de la 735 Sport, toutes sorties en 1953. Les Ferrari usinées en 1963, à savoir la 330 MM, la 330 LMB ou bien encore la 250 P, fêteront quant à elles leurs 60 ans à cette occasion.

Mais la thématique principale de ce rassemblement sera la commémoration du lien entre Ferrari et les 24 Heures du Mans. L'année 2023 marquera en effet les 100 ans du légendaire double tour d'horloge, auquel Ferrari a participé pour la première fois en 1949, affichant depuis des dizaines de victoires toutes catégories confondues, dont neuf succès au classement général. Un total de 24 Ferrari ayant concouru au Mans dans la catégorie reine seront ainsi présentes sur la pelouse du complexe hôtelier le 28 janvier.

"Ferrari est un acteur majeur des 24 Heures du Mans depuis des décennies, et nous avons jugé nécessaire de lui rendre hommage via une formidable sélection de Ferrari qui ont fait l'Histoire de ce qui constitue la plus célèbre course au monde", a déclaré le président de Cavallino et Canossa, Luigi Orlandini. "En 2022, nous avions célébré les 75 ans d'existence de Ferrari avec une sélection de voitures représentant chacune une année de l'Histoire de la marque. Mais cette fois-ci, nous voulons en plus rendre hommage à un autre pilier des sports mécaniques : les 24 Heures du Mans."

32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 1 / 4 Photo de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 2 / 4 Photo de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 3 / 4 Photo de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 4 / 4 Photo de: Canossa Events

Le Cavallino Classic représente l'un des plus importants événements automobiles hivernaux, et propose toujours de magnifiques voitures, le tout dans un décor incroyable. La billetterie pour l'édition 2023 du Cavallino Classic ouvrira le 1er novembre. Les propriétaires de voitures susceptibles d'être exposées peuvent envoyer un mail à classic@cavallino.com dès à présent afin de présenter leur machine au comité de sélection. Vous pouvez également discuter avec d'autres passionnés et participants à l'événement sur le FerrariChat.