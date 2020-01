Le film "Heroes", du scénariste de "Senna", diffusé sur Motorsport.tv

Londres, Royaume-Uni - 16 janvier 2020 - Motorsport Network est heureux d'annoncer que "Heroes", le long-métrage épique de Manish Pandey consacré aux sports mécaniques, va être mondialement diffusé sur Motorsport.tv à partir du 16 janvier 2020.

Heroes, qui est le premier film produit par Motorsport Network, rassemble des pilotes légendaires de F1, des 24 Heures du Mans et de rallye qui partagent des histoires inédites faites de succès et de tragédies. Le film sera disponible à la demande sur Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network.

Écrit et réalisé par Manish Pandey, qui a scénarisé le film "Senna" aux multiples récompenses, le long-métrage de 111 minutes met en scène le double Champion du monde de Formule 1 Mika Häkkinen, l'ancien pilote Ferrari en Grand Prix Felipe Massa, le nonuple vainqueur des 24 Heures du Mans Tom Kristensen, et Michèle Mouton, qui est encore aujourd'hui la seule femme à avoir remporté des rallyes en Championnat du monde. Tous les quatre partagent aussi leurs souvenirs intimes après avoir couru aux côtés du septuple Champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, dont l'histoire est également racontée.

À travers dix chapitres, les récits entrelacés des stars des sports mécaniques sont présentés avec des archives et des témoignages à la première personne. Un des récits sous-jacent aborde la fragilité humaine des pilotes, et "Heroes" s'est officiellement associé à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière (ICM), l'un des principaux instituts de recherche au monde sur le cerveau et la colonne vertébrale, qui est lié de longue date avec la Formule 1.

"Les réactions à Heroes ont été extrêmement positives, et en regardant Mika, Felipe, Michèle et Tom partager leurs grands moments, leur succès, leurs échecs, leurs difficultés personnelles et leurs épreuves accidentelles, on ne peut s'empêcher d'être ému", déclare James Allen, président de Motorsport Network. "Le talent de Manish comme scénariste et réalisateur a vraiment généré quelque chose de particulier, et nous sommes impatients de partager notre film avec les amateurs de sports mécaniques mais aussi ceux qui ne le sont pas."

"En tant que réalisateur, c'est évidemment un rêve de créer quelque chose de très spécial", déclare Manish Pandey. "Et Heroes est très spécial, tout à fait différent de n'importe quel documentaire. Mais on veut aussi toucher autant de gens que possible, et avec Motorsport Network qui parle aux fans de sports mécaniques, c'est un rêve pour tout réalisateur."

Pour regarder Heroes à partir du 16 janvier, abonnez-vous à Motorsport.tv à partir de 4,50€ par mois.