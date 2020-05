Les héros sont parmi nous : célébrons-les !

Avec ses 115 victoires en Grand Prix, Valentino Rossi est un héros. Niki Lauda, de retour au volant en Formule 1 après un accident quasi fatal au Nürburgring, est un héros. Stirling Moss, emblème du fair-play et d'une attitude irréprochable en piste comme en dehors, est un héros. Les livreurs, qui prennent des risques pour apporter de la nourriture à ceux qui ne peuvent pas aller en chercher, ce sont eux aussi des héros. De même que le personnel hospitalier, en première ligne pour sauver des vies, ou les enseignants, qui s'occupent d'enfants vulnérables ne pouvant pas rester à la maison.

S'il y a une chose que nous a apprise la pandémie de COVID-19, c'est que les héros sont multiples et qu'ils se révèlent dans bien des domaines. Et s'il y a une chose que nous savons déjà sur le sport, c'est que la communauté est primordiale. En sports mécaniques, nous rions ensemble, nous pleurons ensemble et nous repoussons constamment les limites de l'Homme, ensemble. Motorsport Tickets en appelle aujourd'hui à notre communauté et souhaite que, tous ensemble, nous célébrions les héros de l'ombre, divers et variés.

Connaissez-vous un héros ou une héroïne du confinement ? Justement, Motorsport Tickets lance un tout nouveau concours mensuel pour honorer ceux qui nous ont permis de traverser ces temps difficiles. Tous les mois, une carte cadeau d'une valeur de 500 £ (environ 560 €) est à gagner ! De ceux qui étaient en première ligne à ceux qui nous ont fait rire et ont été un rayon de soleil dans une journée difficile, tous sont ces héros susceptibles d'être récompensés grâce à ce concours.

Pour tenter votre chance, c'est simple : rendez-vous sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de Motorsport Tickets, taguez votre héros ou héroïne dans les commentaires du post intitulé "Who From Your Crew?" et expliquez-nous pourquoi vous l'avez choisi. Rendez-vous sur Heroes Competition pour plus d'informations !

Pour les petites victoires du quotidien, qui sont néanmoins importantes, Motorsport Tickets va également célébrer un "Champagne Moment" chaque semaine. Nous encourageons ainsi les fans à saluer les succès quotidiens de leurs collègues et de leurs équipes, ainsi que les leurs, en sabrant virtuellement le champagne ! L'occasion de tous se souvenir qu'il faut continuer à mettre un pied devant l'autre et prêter attention à chaque pas accompli et aux traces que nous laissons derrière nous.

Nous souhaitons conclure en appelant aux bonnes actions pour qu'un monde meilleur s'ouvre à nous après cette crise. Motorsport Tickets fait le premier pas et donne l'exemple en supprimant tous les frais de service et de livraison lors des 12 prochains mois pour les personnes exerçant un métier dit essentiel. Lorsque l'urgence de sauver des vies sera passée et que l'on pourra se dédier à tout ce qui nous permettra de nous créer de nouveaux souvenirs, Motorsport Tickets veut être dans les starting-blocks pour vous remercier de la meilleure manière possible. Et vous, quelle peut être votre bonne action ?

Pour vous remonter le moral et vous encourager à rester chez vous durant cette période difficile, Motorsport Tickets a travaillé avec ses partenaires chez Motorsport Network, notamment Autosport, Motorsport.com, Motorsport.tv et Motorsport Games, afin de vous proposer des contenus qui peuvent vous occuper agréablement. Cela inclut des e-mails offrant des abonnements chaque week-end, des articles gratuits et des courses de simracing dont vous pourrez profiter. Inscrivez-vous sur Fill the Void pour en bénéficier.