Jean Alesi nommé président du Circuit Paul Ricard

Jean Alesi est nommé président du Circuit Paul Ricard, dont il était l'ambassadeur depuis 2017. Il travaillera main dans la main avec le directeur général Stéphane Clair, en poste depuis 2011, comme l'a annoncé le site varois ce mercredi.

Alesi, âgé de 58 ans, est bien évidemment célèbre pour sa carrière en Formule 1, menée de 1989 à 2001 au sein des écuries Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost et Jordan. Le pilote français a signé 32 podiums en 201 courses, dont une victoire mémorable au Grand Prix du Canada 1995, remportée le jour même de son anniversaire.

Lire aussi : Jean Alesi raconte les larmes de l'unique victoire

Natif d'Avignon, Alesi a disputé les éditions 1989 et 1990 du Grand Prix de France au Castellet, mais c'était loin d'être la première fois qu'il se rendait au plateau du Camp. Il y est apparu pour la première fois enfant, dès 1972 lorsque son père Franco courait dans une compétition nationale, puis s'est inscrit à l'école de pilotage Winfield en 1983.

"Je suis très honoré de cette nomination", déclare le Provençal. "Le Circuit Paul Ricard a marqué le début de ma carrière et confirmé ma passion pour le sport automobile. En repensant à mes années de jeune pilote, je n’aurai[s] jamais imaginé occuper cette position des années plus tard, ce circuit est lié à ma destinée."

Jean Alesi à ses débuts en F1 lors du Grand Prix de France 1989, au Paul Ricard

"Ce circuit, c’est ma vie en sport automobile", ajoute Jean Alesi. "Il tourne à plein régime et on y travaille de manière structurée. Plus jeune, j’y ai vu mon premier Grand Prix de France et aussi les essais hivernaux de F1 auxquels j’assistais en spectateur, à écouter ce qu’il se disait dans les stands. Les moyens de communication étaient moins développés à l’époque et je me souviens des échanges d’Alain [Prost] ou Ayrton [Senna] avec leurs teams, ça m’a marqué à vie. Surtout, le Paul Ricard est le lieu de mon tout premier Grand Prix en F1 en 1989. J’avais signé pour une seule course et j’en ai fait 200 de plus. J’ai hâte de débuter ma mission."

Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile, n'a pas manqué de saluer la nomination de l'ancien pilote : "Jean Alesi et la FFSA ont une grande histoire commune, en tant que membre de notre Comité directeur et aussi capitaine emblématique de l’Équipe de France Circuit. C’est une fierté pour la fédération de le compter parmi ses membres actifs. Cette grande personnalité du sport automobile apportera toute son expertise à l’un de nos fleurons français en matière de circuits. Félicitations à Jean pour ses nouvelles fonctions à la présidence du Paul Ricard."

Rappelons que le Circuit Paul Ricard a accueilli la Formule 1 à 18 reprises entre 1971 et 1990, puis entre 2018 et 2022, mais a perdu sa place au calendrier en vue de la saison à venir. Alain Prost est le seul pilote à y compter plus de deux victoires, avec quatre succès à son actif.