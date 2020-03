Motorsport Network nomme une Directrice de la Stratégie Numérique en provenance de WTF1

Basée au bureau de Londres, Jess sera responsable de la stratégie numérique des excellentes propriétés sports mécaniques de la compagnie. Celles-ci incluent Motorsport.com, qui existe actuellement en 15 langues, GP Racing, magazine de F1 le plus vendu au monde, et la marque Autosport, qui célèbre en 2020 son 70e anniversaire avec le plus ancien des magazines de sport auto.

Jess rejoint Motorsport Network en provenance de Dennis Publishing, où elle dirigeait la marque WTF1, très présente sur les réseaux sociaux. Elle a joué un rôle crucial pour faire d'un projet né dans un chambre universitaire l'un des médias de sports mécaniques à la croissance la plus rapide au monde.

Motorsport Network représente la plus grande audience de passionnés de sports mécaniques et d'automobile au monde avec plus de 56 millions d'utilisateurs dans 205 pays différents. Jess va jouer un rôle fondamental dans le développement de ce public.

Jess McFadyen : "J'ai commencé ma carrière en sport auto chez Autosport.com, j'ai donc le sentiment de rentrer à la maison. Depuis lors, j'ai pu utiliser mon amour pour ce sport afin de vraiment me lier aux fans et créer du contenu qui leur parle vraiment. Je sais que ces marques extrêmement influentes ont un potentiel inexploité, ce qui est très enthousiasmant ; avec ma passion, j'ai hâte de développer de nouvelles offres numériques sans égales pour les fans de sports mécaniques."

James Dickens, Vice-Président de l'Éditorial : "Grâce à sa passion pour la création de contenus véritablement tournés vers les fans, Jess s'est rapidement fait un nom dans notre industrie : elle est l'un des experts de la communication avec les fans de sports mécaniques. Je suis impatient de travailler aux côtés de Jess pour agrandir et servir notre public mondial et renforcer nos marques de sports méca via des canaux nouveaux comme existants."