Le week-end prochain, les FIA Motorsport Games se dérouleront à Rome – il s'agit d'une sorte de Jeux Olympiques de course automobile. La FIA a annoncé six coupes différentes: la GT Cup, la Touring Car Cup, la Formule 4 Cup, la Drifting Cup, la Karting Slalom Cup et la Digital Cup.

La délégation suisse y participera avec quatre pilotes dans trois disciplines. Patric Niederhauser et Christoph Lenz participeront à la GT Cup. Le duo conduira une Lamborghini Huracan GT3 préparée par Raton Racing. 22 nations seront en compétition. Parmi les noms les plus connus figurent à côté de Niederhauser, les frères Roda d`Italie, Jim Pla (France), Nico Verdonck (Belgique) et Marchy Lee (Hong Kong). "Il est difficile d’évaluer nos chances de succès", déclare Niederhauser. "Mais je pense que nous figurerons parmi le tiers le plus rapide."

Patric Niederhauser, Christoph Lenz, Lamborghini Huracan GT3, Raton Racing, Team Swiss

Yves Meyer y prendra également le départ. Le pilote de Schwytz, bien connu à travers son Drivingcenter EventSeelisberg, affrontera 23 autres pilotes de drift du monde entier. L`année dernière, Meyer a non seulement fait la une des journaux en tant que finaliste de la Coupe Intercontinentale de Drifting de la FIA, mais il se classe également parmi les meilleurs dans son domaine dans le Championnat d`Europe et de l`Oman International Drift Series. Âgé de 28 ans, il conduit une BMW M2 aux couleurs de la Suisse.

Fredy Eugster est le quatrième pilote suisse. Le champion Sim Racing 2019 est à la recherche de médailles dans la Digital Cup, mais avec 30 concurrents, il devra affronter le groupe avec le plus grand nombre de participants. "J'attends cette compétition avec impatience, mais je ne me fais pas de faux espoirs en ce qui concerne mes chances de remporter une médaille", dit Eugster. "La concurrence est forte. Surtout le représentant allemand, Mikail Hizal. Je ferai de mon mieux, mais je ne suis pas un spécialiste confirmé de Gran Turismo. Mais il va de soi que je me suis encore entraîné intensivement."

Les disciplines de slalom karting, de Formule 4 et de voitures de tourisme se dérouleront sans la participation de la Suisse. Jürg Schori a retiré sa candidature pour la Touring Car Cup.

Pour tous les Suisses qui ne peuvent pas participer, mais s’intéressent aux Jeux FIA Motorsport Games 2021, nous énumérons ci-après les particularités des catégories individuelles:

GT3: Deux pilotes – l`un avec le statut de médaille d’argent, l`autre avec le statut de médaille de bronze. Coûts: 10`000 Euros par équipe. Temps de piste env. 6 heures.

Formule 4: format «Arrive and Drive». Un conducteur par nation. Ne pas avoir piloté pendant plus de deux ans dans un championnat F4 soutenu par la FIA. Coût: 25`000 Euros par équipe. Temps de piste env. 3 heures.

Voitures de tourisme: Un pilote par nation. Ce pilote peut au mieux avoir le statut de médaille d’argent et il ne doit pas avoir complété une saison complète en WTCC ou WTCR au cours des trois dernières années. Coûts: 7500 Euros par équipe. Temps de piste env. 3 heures.

Karting: La FIA équipe toutes les nations avec des karts électriques identiques. Les courses se dérouleront en «slaloms parallèles». Chaque nation a besoin de deux pilotes (hommes et femmes) âgés de 14 à 18 ans – sans expérience en course. Coût: 500 Euros par nation.

Drift: Les voitures doivent être conformes aux normes de sécurité de la FIA. Un conducteur par nation. Aucune exigence concernant l`expérience. Coût: 2000 Euros. Temps de piste env. 8 heures.

Simracing: On roule «sur» Gran Tursimo. Les pilotes ne doivent pas avoir une véritable expérience de la course. Coût: 1000 Euros par nation.