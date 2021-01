Lamborghini Squadra Corse lance sa chaîne sur Motorsport.tv

Londres, le 13 janvier 2021 - Lamborghini Squadra Corse, le département du constructeur italien dédié au sport automobile, rejoint une liste impressionnante de marques automobiles et de sports mécaniques en lançant sa propre chaîne sur Motorsport.tv, la plateforme numérique OTT de Motorsport Network consacrée à la course et au contenu automobile.

Après avoir récemment renforcé sa réputation dans le sport en remportant à plusieurs reprises les Rolex 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et les différents championnats mondiaux de GT organisés par SRO, Lamborghini s'est positionné comme un acteur majeur des courses de GT et clients. Et le lancement d’une chaîne dédiée à Lamborghini sur Motorsport.tv signifie que les fans pourront profiter des coulisses des activités GT et clients de la firme italienne.

Pouvant compter sur l’audience mensuelle de Motorsport Network, forte de 56 millions d’internautes, cette chaîne sur mesure vise à partager l'ADN de Lamborghini en sport mécanique et à partager leurs championnats Super Trofeo, organisés en Europe, en Asie et aux États-Unis. La connaissance approfondie de Motorsport Network concernant l'audience du sport automobile donnera à Lamborghini les outils nécessaires pour toucher non seulement les fans déjà intéressés par les courses de voitures mais aussi les nouveaux fans pouvant devenir des spectateurs réguliers grâce au contenu exclusif qui sera retransmis sur Motorsport.tv.

Cette annonce est la preuve que Motorsport.tv continue inlassablement de renforcer son catalogue puisque Lamborghini devient le quatrième constructeur à ouvrir sa propre chaîne au cours de ces six derniers mois. La plateforme OTT devient rapidement la destination privilégiée des marques, des équipes et des acteurs souhaitant se développer dans l'espace numérique. Motorsport.tv devient également une plateforme numérique dédiée à la course attirant les passionnés de sports mécaniques et d’automobile.

Giorgio Sanna, directeur de la compétition de Lamborghini, déclare : "Après les succès de notre marque en course, le moment est venu de lancer notre chaîne sur Motorsport.tv. La portée de Motorsport Network nous offre l'opportunité de raconter nos histoires à un nouveau public en ligne. À travers cette chaîne, nous constatons la croissance potentielle de l'intérêt pour la marque Lamborghini dans le monde de la course et pour nos championnats Super Trofeo, ce qui contribuera à apporter plus de valeur à ces deux ensembles."

James Allen, président de Motorsport Studios, indique : "Lamborghini est une marque très spéciale et tournée vers l'avenir. Des expériences uniques sont créées pour leurs clients sur la route et sur le circuit, et il y a aussi de quoi satisfaire les fans. Le contenu que Lamborghini apportera à Motorsport.tv ne créera pas seulement une offre distincte mais nous permettra également de la partager sur nos différentes chaînes grâce à notre propre lecteur Motorsport.tv."