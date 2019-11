Chaque année, l'Autorité suisse du sport automobile (ASS) et sa Commission sportive nationale (CSN) décernent l'Award du sport automobile en reconnaissance de services exceptionnels rendus au sport automobile suisse. Le jury l’a attribué à Buemi car il a remporté à nouveau le Championnat du Monde d'Endurance et gagné la légendaire course des 24 Heures du Mans.

Buemi commente ce prix comme suit: "C'est pour moi un grand honneur de recevoir ce prix pour la troisième fois déjà, il est très important à mes yeux, car c`est le prix le plus important qui existe en Suisse. J`aurais aimé recevoir le prix personnellement à Berne. Mais malheureusement, l'ouverture de la saison de Formule E m`en empêche."

Avec ses coéquipiers Fernando Alonso et Kazuki Nakajima, Buemi a remporté cinq des huit courses du Championnat du Monde d`Endurance 2018/2019 sur sa Toyota TS050 Hybride dont justement aussi les 24 heures du Mans. Avec deux autres deuxièmes places, le trio s`est assuré souverainement le titre. Il s`agissait déjà du deuxième titre de Buemi au Championnat du monde d`endurance (WEC) après celui de 2014.

Buemi a fait sa première course de karting en 1994 à l`âge de six ans déjà. Son plus grand succès en karting fut le vice-championnat d`Europe de karting junior 2002 dans la classe ICA. En 2004, il est passé à la course de formule et a participé pour la première fois à la Formule BMW allemande. En 2006, Sébastien est passé à la Formule 3 Euro Series; l`année suivante à la GP2. En 2008, il était sixième au championnat avec deux victoires. La récompense de son bon travail a été un contrat de pilote d`essai de Red Bull en Formule 1.

En 2009, Buemi a reçu un cockpit de Formule 1 auprès de la Scuderia Toro Rosso, l`équipe sœur de Red Bull. Il est devenu ainsi le premier Suisse depuis Jean-Denis Délétraz en 1995 à disputer un Grand Prix de Formule 1. Déjà à son premier Grand Prix en Australie, Buemi a réussi à marquer deux points en septième position.

Buemi a conduit pour Toro Rosso pendant trois ans avant de passer à Toyota pour le Championnat du Monde d`Endurance. Il y est déjà depuis sept ans et a remporté 16 victoires. En 2018 et 2019, il remporte les 24 Heures du Mans. Parallèlement, Buemi mise sur la série électrique depuis la naissance de la Formule E. Son bilan impressionnant se résume en 13 victoires, un titre (2015/2016) et trois vice-championnats.



Aperçu des gagnants de l’Award

2007 Sébastien Buemi et Ulrich Giezendanner

2008 A1 Team Switzerland

2009 Fabio Leimer

2010 Peter Sauber

2011 Marcel Fässler

2012 (pas de prix)

2013 Fabio Leimer

2014 Sébastien Buemi

2015 Stefano Comini

2016 Neel Jani

2017 Paul Gutjahr et Daniel Fausel

2018 Mario Illien

2019 Sébastien Buemi



