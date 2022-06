Le Mans Virtual Series revient, avec la course primée des 24H du Mans Virtuelles

Miami, le 10 juin 2022 - Le Mans Virtual Series, une collaboration entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), revient en septembre avec une nouvelle édition de cette compétition d'Endurance eSport. Cette compétition ayant attirée des champions internationaux de course automobile ainsi que l'attention du monde entier, et également reçue les éloges des équipes, des pilotes et des fans. L'annonce a été faite aujourd'hui lors de l’annuelle conférence de presse officielle de l'ACO, précédent la 90e édition des 24 Heures du Mans.

Le succès de Le Mans Virtual Series de l'année dernière a culminé grâce aux 24 Heures du Mans Virtuelles en janvier 2022. De multiples grands constructeurs de sport automobile et leurs pilotes ont inscrit des équipes, avec notamment le Champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et le Champion IndyCar Álex Palou parmi les 200 pilotes inscrits. Une audience cumulée impressionnante de plus de 81 millions de spectateurs TV et digitales (source : YouGov Sport) a été enregistrée tout au long des cinq mois de la saison. Cliquez ICI pour voir la bande-annonce de Le Mans Virtual Series 2022.

Afin de permettre une plus grande flexibilité dans l'emploi du temps des pilotes professionnels – maintenant entièrement rétabli après les perturbations de la pandémie de COVID-19 – un changement a été apporté aux exigences relatives aux pilotes. Les équipes doivent engager un pilote professionnel dans au moins une manche régulière de la saison (c'est-à-dire les manches 1 à 4), au lieu d'avoir à piloter pendant toute la saison.

Le calendrier 2022/2023 est doté de certains des circuits les plus célèbres et prestigieux du monde, répartis sur trois continents, qui mettront au défi les pilotes du monde réel et du monde de la simulation. Ils feront vibrer les millions de passionnés d’eSport à travers le monde. La nouveauté de 2022 est l'ouverture de la saison avec les 8 Heures de Bahreïn, un classique plus moderne qui s'accorde parfaitement avec le statut historique et légendaire de Monza, Spa, Sebring et bien sûr, le lieu le plus emblématique de tous, Le Mans.

Les manches du calendrier 2022/2023 :

Manche 1 8 Heures de Bahreïn 17 septembre 2022 Manche 2 4 Heures de Monza 8 octobre 2022 Manche 3 6 Heures de Spa 5 novembre 2022 Manche 4 500 Miles de Sebring 3 décembre 2022 Manche 5 24 Heures du Mans Virtuelles 14-15 janvier 2023

En apportant leur total soutien à Le Mans Virtual Series, certaines des marques les plus connues et les plus prestigieuses du monde seront présentes : Thrustmaster en tant que partenaire matériel officiel, Rolex en tant que partenaire horloger officiel, Total Energies en tant que partenaire énergie officiel, Goodyear en tant que partenaire pneu officiel, Algorand en tant que partenaire blockchain officiel et LEGO® Technic en tant que partenaire ingénierie officiel.

Pierre Fillon, Président de l'ACO, a déclaré : " Nous sommes très heureux d'avoir soutenu et suivi le succès de Le Mans Virtual Series à ce jour avec, comme point marquant, les 24 Heures du Mans Virtuelles. Le lien entre le sport automobile dans la vie réelle et l'eSport est un élément essentiel pour nos constructeurs et nos équipes, et nous pensons qu'il a un rôle important à jouer pour attirer un nouveau public plus jeune, tant sur la piste qu'en dehors. Nous avons tous hâte de vivre une autre excellente saison de compétition eSport. "

Gérard Neveu, PDG de Le Mans Virtual Series, a affirmé : "L'année dernière, Le Mans Virtual Series a été extrêmement réussi et nous nous efforçons de nous améliorer chaque année. Les chiffres d'audience et les retours que nous avons vus en 2021-2022 traduisent largement le soutien de notre impressionnant portefeuille de partenaires, la collaboration des constructeurs et l'engagement des meilleures équipes de simracing, y compris nos champions actuels, la Team Redline. Nous sommes convaincus que nous continuerons d’attirer des champions de différentes catégories du sport automobile et du simracing, et que nous pourrons produire une autre compétition eSport pour le public mondial de joueurs et de spectateurs."

L'objectif de la Virtual Series est d'être aussi prestigieuse et reconnaissable que le Championnat du monde d'Endurance FIA, dont les 24 Heures du Mans sont la pierre angulaire. La compétition eSport continuera d'utiliser rFactor 2 comme plateforme. Celle-ci étant axée sur une expérience de course plus authentique et sur le public du simracing. Le Mans Virtual Series se focalise sur l’analyse des stratégies de course ainsi que sur l’intérêt et l’engagement des fans notamment par la retransmission des épreuves. Comme les années précédentes, les pilotes licenciés de la FIA et les spécialiste du simracing s'affrontent lors de Le Mans Virtual Series avec les modèles LMP ou GTE. Plus de détails sur la liste des participants et la diffusion des courses en septembre 2022.