Le Mans Virtual Series par Motorsport Games : quatrième manche ce week-end

Miami, Floride – 17 décembre 2021 – La dernière manche 2021 des Le Mans Virtual Series aura lieu demain (samedi 18 décembre) sur le mythique circuit du Sebring International Raceway en Floride. Les 4 heures de course offriront une dernière chance aux équipes de peaufiner leurs stratégies et aux pilotes de faire montre de leurs compétences et d'affiner leur expérience avant la finale des 24 Heures du Mans Virtuelles. Celle-ci se déroulera intégralement en ligne en janvier. La course de Sebring pourrait être l’une des plus difficiles à ce jour pour les concurrents.

La quatrième des cinq manches de la saison 2021-22 verra 114 simracers et pilotes professionnels sur 38 prototypes et GTE (liste des engagés ICI) s’affronter sur l’ancien aérodrome, l’une des plus anciennes pistes exploitées aux États-Unis. Ses 17 virages sont ponctués de longues lignes droites et d’un mélange de virages rapides et lents très techniques. Les bosses sont une des choses qui se remarquent à Sebring. Tous les pilotes ayant piloté sur ce circuit en parlent. L'asphalte vieillissant et les sections en béton du circuit rendent le tour complexe et stimulant. Chaque pilote devra suivre la devise de Sebring : "Respectez les bosses".

Le direct sera commenté par la voix du Championnat du monde d’Endurance FIA, Martin Haven ainsi que Chris McCarty et Lewis McGlade. La retransmission débutera à 13h30 et la course 30 minutes plus tard. Tous les détails pour suivre la course se trouvent ci-dessous et sur le visuel ci-dessus.

Le leader du championnat LMP est la #123 de la Team Redline composée du vainqueur des épreuves de Spa et du Nürburgring, Felix Rosenqvist (ancien pilote de FE et actuelle star d’Indycar) ainsi que Bono Huis (Champion rFactor2 Formula Pro Series 2021). Pour cette manche, ils sont rejoints par le talentueux Atze Kerkhof. À seulement 3,5 points derrière eux, la deuxième place est occupée par l’une des équipes les plus régulières de la saison, la Team Floyd ByKolles #4 de Tom Dillmann, Jesper Pedersen et Jernej Simončič. Tous les participants viseront un bon résultat lors de l'épreuve de Sebring afin de consolider leur position avant la dernière manche en janvier. Celle-ci rapportera des points doublés et permettra de gagner des primes.

Parmi les cinq constructeurs (Ferrari, Porsche, BMW, Corvette et Aston Martin) engagés dans la catégorie GTE, c'est la BMW M8 GTE #888 de l'équipe TESLA R8G Esports qui a remporté les points du vainqueur lors de la dernière manche, leurs premiers de la saison. La lutte pour les honneurs du championnat est aussi serrée dans cette catégorie que dans la catégorie LMP. La BMW M8 GTE #71 de l'équipe BMW Redline mène la danse avec 4,5 points d'avance sur la 911 RSR GTE #91 de l'équipe Porsche Esports, les deux équipes alignant un line-up de pilotes inchangé.

Le Mans Virtual Series réunit des pilotes professionnels tels qu’Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Sage Karam et Louis Delétraz, ainsi que plusieurs des meilleures pilotes mondiaux de simulateur pour disputer les cinq courses d’Endurance. Chaque course dure entre 4 et 24 heures et la saison se terminera par les 24 Heures du Mans Virtuelles en janvier 2022. Cet événement aura désormais lieu uniquement en ligne en raison des variants du COVID-19 et aux récentes directives du gouvernement britannique liées au variant Omicron. Les restrictions de voyage renforcées dans toute l'Europe ont conduit à l'annulation de l'événement physique.

Les horaires pour suivre tout le week-end en direct et sans interruption :

Vendredi 17 décembre :



19h00 - Début de l'émission sur les Qualifications (non disponible sur les chaînes du WEC ou des 24 heures du Mans)

19h10 – 19h30 - Qualifications GTE

19h40 – 20h00 - Qualifications LMP

Samedi 18 décembre :

10h-12h : Warm-up

13h30 : Le Mans Virtual Series Show

14h00 - 500 Miles de Sebring - COURSE