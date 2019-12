Dans le cadre prestigieux de la JW Marriott Grosvenor House, ancienne résidence londonienne des Ducs de Westminster, l'édition 2019 des Autosport Awards a eu lieu le dimanche 8 décembre, un événement traditionnel et prestigieux dédié aux vainqueurs des championnats du monde à deux et quatre roues en sport mécanique.

Lorenzo Senna, PDG & Country Leader de Motorsport.com Suisse, a eu l'honneur d'accompagner la délégation du Gouvernement de Tenerife lors de cette importante soirée de Gala, une délégation pour la première fois en confrontation directe avec la plus haute expression du monde du sport automobile mondial. Étaient ainsi présents à cet événement important : le vice-président Don Enrique Arriaga, le directeur technique Don Orlando Perez et Walter Sciacca, consultant du gouvernement pour le développement du projet Tenerife Motor Circuit.

Délégation du gouvernement de Ténérife aux Autosport Awards 2019 Photo de: Lorenzo Senna

La délégation du gouvernement de Tenerife, désireuse de découvrir la galaxie du sport automobile et en particulier le monde de Motorsport Network en tant qu'opérateur exclusif dans la communication mondiale, a été accueillie sur le tapis rouge par le Président de Motorsport Network LLC, James Allen.

Par la suite, au cours de la soirée, la délégation a eu le plaisir de rencontrer Mike Zoi (Motorsport Network LLC), Dmitry Kozko (Chief Operating Officer Motorsport Network LLC) et Rob Paterson (EVP Motorsport.com). Comme toujours, de nombreuses personnalités du monde du sport automobile ont pris part à l'événement. Sir Jackie Stewart, véritable légende mondiale dans le monde du sport automobile, a brillé parmi tant d'autres.

Délégation du gouvernement de Ténérife aux Autosport Awards 2019 Photo de: Lorenzo Senna

Dans ce contexte exclusif, la délégation gouvernementale de Tenerife a eu l'occasion de rencontrer : le Prince Albert II de Monaco, Chase Carey (Executive Chairman & CEO du groupe Formula One), Alejandro Agag (CEO Formula E Holding), Chris Aylett (CEO Motorsport Industry Association), Carlos Sainz Jr et Lando Norris.

Quant aux Autosport Awards 2019, Lewis Hamilton a remporté le prix du pilote ayant remporté le plus de votes, Marc Marquez a reçu le titre de "Rider of the Year" et la Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ le prix de la meilleure voiture 2019.

Délégation du gouvernement de Ténérife aux Autosport Awards 2019 Photo de: Lorenzo Senna

D'autres prix importants ont également été décernés à deux jeunes pilotes de Formule 1 : Alexander Albon (Rookie of the Year) et Lando Norris (British Competition Driver of the Year). Ott Tanak et la Toyota Yaris WRC ont fait l'objet des prix du pilote de rallye de l'année et de la voiture de rallye de l'année, respectivement.

La soirée a également vu des moments émouvants, lorsque les Autosport Awards 2019 ont fait l'objet d'un hommage de l'ensemble du public suite aux disparitions cette année des regrettés Niki Lauda, Charlie Whiting et Antoine Hubert.

Le vice-président du gouvernement de Tenerife, Enrique Arriaga, a déclaré en marge de la soirée : "Je tiens à remercier James Allen et Lorenzo Senna pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et pour nous avoir fait vivre une soirée qui est réputée comme celle des Oscars du sport automobile. Un merci particulier à Walter Sciacca pour son aide précieuse et pour toutes les relations internationales qu'il a générées. Ces relations sont fondamentales pour le circuit automobile de Tenerife. Ce projet, en effet, représente une grande opportunité pour nous d'attirer un nouveau tourisme et de développer une nouvelle économie au profit de notre île."

Le directeur technique Jefe Funcional de l'Area de Carreteras, Movilidad e Innovación du gouvernement de Tenerife, Orlando Perez, a également exprimé le même avis : "Nous développons un projet novateur et cette expérience a été fondamentale pour comprendre que nous allons dans la bonne direction. Au cours des prochains mois, les travaux débuteront sur l'accès nord au circuit et se poursuivront par la construction de la voie ferrée et de son infrastructure. Il est indéniable qu'il y a eu des ralentissements mais l'opération n'a jamais cessé. Il y a beaucoup d'aspects techniques que les gens ne connaissent pas et d'autres aspects liés à la bureaucratie. À partir de l'année prochaine, nous devrions enfin pouvoir avancer sans plus tarder."

Enfin, Walter Sciacca, consultant auprès du gouvernement de Tenerife, a déclaré : "Je remercie James Allen et Lorenzo Senna pour leur hospitalité. Je suis heureux qu'Enrique Arriaga et Orlando Perez aient été heureux d'avoir vécu un événement unique au monde. Les relations que des événements internationaux comme celui-ci peuvent générer et la communication internationale sont et seront deux points fondamentaux pour développer à l'avenir ce qui ne sera pas seulement un Circuit, mais un véritable MotorPark qui aura une double fonction : avoir un circuit et un parc automobile utilisable 365 jours par an et attirer de nouveaux touristes au profit de l'économie de l'île."