Mercedes-Benz Motorsport lance sa chaîne sur Motorsport.tv

Londres, le 5 août 2020 - Mercedes a lancé une chaîne dédiée sur Motorsport.tv, la plateforme numérique OTT de Motorsport Network consacrée à la course et au contenu automobile.

La chaîne de Mercedes va permettre aux fans de découvrir l'envers du décor de l'une des écuries de Formule 1 les plus victorieuses, tout en offrant du contenu issu de l'équipe Mercedes EQ de Formule E, des équipes clientes et d'autres projets automobiles.

La chaîne sera disponible pour le public de 56 millions de fans de compétitions mondiales et d'automobile que compte Motorsport Network par mois, avec l'ambition d'amener cette audience au cœur de l'un des plus grands constructeurs de l'Histoire. Dans le cadre de ce programme, Motorsport Network va également collaborer avec Mercedes en utilisant sa nouvelle plateforme Motorsport Studios pour co-créer des éléments de contenus uniques en exclusivité pour Motorsport.tv.

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Mercedes pourra accéder à de vastes archives de contenu média, dont plus de 26 millions d'images remontant jusqu'à la première voiture à moteur créée par la marque en 1886.

Pour lancer la chaîne, Mercedes va offrir aux fans une première chance de revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne au travers d'un nouvel épisode de la populaire série de vidéos de débriefing d'après course de l'écurie de F1. Mercedes est le dernier constructeur en date à mettre en place une chaîne dédiée sur Motorsport.tv et le premier à inclure du contenu sur le thème de la Formule 1 dans le cadre de ce qui sera disponible.

La collaboration entre Motorsport Network et Mercedes réunit deux leaders respectifs de l'industrie : en termes de portée de l'audience liée aux sports mécaniques et de distribution d'une part, et de réseaux sociaux et d'engagement des fans de sport automobile d'autre part, ce qui en fait un partenariat solide dans l'espace numérique du sport automobile.

Avec un total d'abonnés sur les réseaux sociaux de 19,5 millions et plus de 125 millions d'engagements durant la saison 2019, Mercedes AMG Petronas Formula One Team est l'équipe de F1 leader en termes de médias sociaux et d'engagement des fans, couvrant une part de 35% de l'engagement obtenu par toutes les écuries de F1. L'association avec Motorsport Network offre à l'équipe une autre occasion d'activer et de toucher un large public de sport automobile ainsi que d'étendre la portée de son contenu sur la Formule E, les compétitions clientes et l'automobile.

GP d'Abu Dhabi 2014, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo : Motorsport.com

Richard Sanders, directeur commercial de Mercedes AMG Petronas Formula One Team, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être à la pointe en F1 en ce qui concerne l'audience et l'engagement sur les réseaux sociaux. Travailler avec Motorsport Network donnera à nos fans une autre destination pour profiter du contenu de nos programmes de sport automobile, ce qui apportera une valeur ajoutée et une exposition supplémentaire à notre écosystème de partenaires, et nous permettra de partager la richesse de la famille Mercedes Motorsport, de la F1 à la Formule E en passant par la compétition cliente."

James Allen, président de Motorsport Network, a expliqué : "Il s'agit de la rencontre de deux leaders dans leurs domaines respectifs, qui cherchent à ajouter un niveau supplémentaire à la manière dont ils servent leurs publics. Le storytelling est au cœur de la manière dont les marques et les fabricants d'équipements touchent leur public aujourd'hui et nous sommes impatients de co-créer une chaîne qui soit une véritable destination pour les fans de Mercedes."

Voici le lien vers la chaîne de Mercedes sur Motorsport.tv : https://motorsport.tv/channel/mercedesamg-petronas-formula-one-team/384