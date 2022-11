More Than Equal veut permettre aux femmes d'atteindre la F1 sous 10 ans

Les sports mécaniques sont en perpétuelle évolution et font partie des rares disciplines où les hommes et les femmes peuvent concourir face à face et à armes égales. De nos jours, les femmes sont devenues plus visibles dans le monde de la compétition, mais les défis auxquels elles sont confrontées les empêchent toujours de courir dans les plus hautes catégories, et en particulier en Formule 1.

Aux USA, Natalie Decker évolue dans la catégorie Xfinity de la NASCAR, alors que trois autres femmes – Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan et Jessica Friesen – roulent en Truck Series. Tatiana Calderon et Simona de Silvestro évoluent quant à elles en IndyCar. Le WEC a eu pour sa part un équipage 100% féminin, baptisé Iron Dames, qui a disputé toute la saison, y compris les légendaires 24 Heures du Mans. En F1 en revanche, les femmes ont été cantonnées au mieux à des rôles de pilotes de réserve : Jessica Hawkins chez Aston Martin et Jamie Chadwick chez Williams Racing.

Mais alors que les sports mécaniques continuent de progresser en termes de représentation féminine, la F1 – souvent qualifiée de catégorie reine du sport automobile – constitue l'une des disciplines mondiales majeures à ne pas avoir la moindre femme dans ses rangs. Certaines d'entre elles occupent certes des postes à responsabilité ; on retrouve ainsi des stratégistes, des mécaniciennes dans les stands, des ingénieures, des patronnes d'écurie, des attachées de presse, et bien plus encore. Du point de vue du pilotage, cependant, elles restent confrontées à un nombre limité d'opportunités.

Si elles prouvent constamment qu'elles peuvent réussir aux mêmes postes que ceux occupés par des hommes – qu'elles soient astronautes, militaires ou occupent des postes à haute responsabilité dans divers domaines –, elles semblent ne pas pouvoir obtenir de baquet en F1. La catégorie est le porte-étendard dans l'industrie des sports mécaniques, que ce soit en termes de technologie ou d'innovation, mais semble inaccessible aux pilotes féminines. Peu de perspectives semblent indiquer qu'un changement sera possible dans un avenir proche, ce qui ne rend que plus nécessaire encore un soutien accru aux femmes et aux jeunes filles durant leur passage dans les formules de promotion.

Jamie Chadwick

Dans ces circonstances, l'initiative More Than Equal vise à remédier à l'absence de pilotes féminines en F1 dans les dix prochaines années grâce à un programme spécialisé établi afin d'offrir un soutien et de l'aide pour rompre les barrières qui les empêchent encore de courir au niveau le plus élevé des sports mécaniques.

La W Series a été créée justement pour répondre à ce manque d'opportunités, en offrant aux femmes pilotes un championnat à part entière reposant sur le mérite ainsi que des batailles menées sur des voitures identiques. Ce championnat a ainsi franchi un cap au cours de sa troisième saison, en 2022, et a attiré un million de spectateurs au Royaume-Uni lors de la manche qui s'est déroulée à Silverstone. C'était d'ailleurs la première fois qu'une épreuve de sports mécaniques, hors F1, atteignait une telle audience depuis 2014. Un succès populaire qui démontre qu'une catégorie composée exclusivement de femmes peut avoir une audience similaire à une autre, dominée par les hommes.

Mais au-delà de l'aspect sportif, faire courir des femmes est également intéressant au niveau financier. Aussi, sachant que les pilotes féminines évoluent en compétition depuis déjà un moment et attirent de plus en plus de spectateurs, n'est-il pas temps que cela se traduise par une présence au plus haut niveau ?

De façon plus importante et si l'on va plus loin, les fans – et en particulier les femmes – ont besoin de se sentir représentées en piste et d'avoir des modèles qui puissent les inspirer. Si les jeunes filles voient une pilote féminine évoluer dans l'une des catégories les plus prestigieuses au monde, alors elles peuvent elles-mêmes avoir plus d'espoir et de courage pour tenter de réaliser leur rêve en piste.

Les sports mécaniques sont des disciplines onéreuses, qui demandent d'importants investissements, des débuts en karting jusqu'au différents échelons menant aux catégories reines telle que la F1. Or, l'un des problèmes principaux que rencontrent les pilotes féminines au travers de leur carrière en compétition est lié au manque de financement et à l'absence de partenariats avec des sponsors sur le long terme. Si le problème existe également pour les pilotes masculins, il s'agit là d'un obstacle d'autant plus important chez les féminines, qui doivent également outrepasser des visions archaïques de ce que devrait être un pilote type.

Lewis Hamilton à ses débuts en karting britannique

Sans des soutiens financiers et des sponsors propres, les pilotes féminines n'ont souvent pas accès à des équipements de qualité, de même qu'à certains programmes ou entraînements physiques, sans parler des meilleures voitures, ce qui les place de facto en position de désavantage par rapport à leurs homologues masculins.

More Than Equal vise à ce qu'une pilote féminine parvienne un jour non seulement à courir en F1, mais également à devenir Championne du monde. L'initiative qui a été lancée par David Coulthard et l'entrepreneur Karel Komarek a pour objectif d'établir un cadre pour identifier les différentes barrières qui empêchent les femmes de faire leur entrée ou de perdurer en sports mécaniques, et ensuite à les abattre pour leur permettre de sécuriser, in fine, un volant en F1.

Avec des initiatives comme Girls on Track, FIA WIM (Commission des femmes en sports mécaniques) et diverses autres organisations, l'industrie des sports mécaniques poursuit ses efforts pour avoir plus de pilotes féminines dans toutes les catégories. Mais alors que ces programmes fournissent un soutien aux jeunes filles ainsi qu'aux femmes au cours de leur carrière en compétition, une organisation tel que More Than Equal est essentielle pour attirer celles qui souhaitent courir au plus haut niveau du sport automobile car ce programme se concentre exclusivement sur la F1.

Coulthard estime ainsi que More Than Equal peut permettre de dénicher partout dans le monde des jeunes filles voulant devenir pilotes de course. Cette initiative peut ainsi établir un système de soutien qui fournirait les ressources nécessaires pour les aider à accéder à la F1. Surtout, More Than Equal s'efforcera de fournir à ces jeunes filles les mêmes opportunités et le même soutien que ceux que reçoivent les jeunes garçons au tout début de leur carrière, de sorte qu'elles disposent du temps nécessaire pour atteindre l'objectif de rejoindre la F1 en l'espace d'une décennie.

Pour le moment, le chemin vers la F1 est semé d'embuches et d'incertitudes pour les pilotes féminines, mais l'avenir semble prometteur grâce à des initiatives tel que More Than Equal. Avec le soutien moral et financier reçu tout au long de leur carrière en compétition, les pilotes féminines sont ainsi plus proches encore de faire tomber les obstacles qui leur barrent la route vers la F1.